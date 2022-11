Climent culpa del atasco fotovoltaico a la falta de avales técnicos y económicos de las empresas

El conseller de Economía, Rafael Climent, culpó en parte de los retrasos en la tramitación de las nuevas plantas de energía fotovoltaica a los propios promotores por la falta de documentación en las solicitudes realizadas e incluso señaló que su departamento se estaba encontrando con "dificultades para la acreditación de capacidad técnica y económica" de los proyectos presentados.

"Más del 90% de los expedientes no entran como tocan, hay que hacer requerimientos", señaló Climent durante su comparecencia en Les Corts para explicar los presupuestos de su Conselleria para 2023, ante las preguntas sobre la situación de los proyectos de fotovoltaica. Además añadió que se recibían "infinidad de alegaciones" para explicar la situación.

De hecho, después de defender las comunidades energéticas de autoconsumo como principal solución para el problema de las renovables en la Comunidad Valenciana, incluso apuntó que para cerrar algunos de los expedientes de plantas conectadas a red se están encontrando con problemas "para acreditar la disponibilidad de terrenos" cuando ya está todo listo . "¿Especulación?", llegó a preguntarse el conseller, que dejó claro su rechazo a las plantas de grandes promotores: "La verdadera revolución energética es que la energía esté en manos de la gente y que la transición energética sea justa".

Climent, que en ningún momento se refirió al hecho de que la Generalitat no haya cumplido sus propios objetivos de implantación de renovables hasta ahora o el bajo grado de producción de electricidad renovable de la región, sacó pecho con sus datos sobre la tramitación de plantas solares fotovoltaicas.

Según sus datos, desde 2019 se han recibido 608 solicitudes, de las que 112 se han resuelto, y ahora se tramitan 296. Además de las presentadas desde 2021, 260 han de obtener la DIA y la resolución como tope el 26 de enero, por lo que aseguró que se estaba en tiempo y forma para que no haya problemas de avales y conexión a la red. Durante 2022 apuntó que se habían presentado otras 136.

La tramitación de las plantas fotovoltaicas ha generado un cruce de reproches entre los socios y los departamentos responsables de su tramitación, por el escaso peso en la producción eléctrica valenciana pese a que el actual Gobierno del Botànic declaró en 2019 la emergencia climática y por el elevado número de solicitudes que esperan desde hace años una resolución.

Paro y fijo discontinuos

En su comparecencia el conseller de Compromís desveló que durante el mes de octubre la Comunidad Valenciana ha seguido contabilizando los fijos discontinuos que no están trabajando como parados, a diferencia del resto de Comunidades Autónomas. Según sus palabras, si se hubieran contabilizado como en el resto de las CCAA en octubre el número de parados valenciano no habría aumentado, sino que "habría bajado entre 12.000 y 14.000 personas". La cuestión que quedó en el aire es porque no se habían seguido los mismos criterios que el resto de autonomías.