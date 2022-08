Los bares británicos en peligro de "extinción": la crisis energética amenaza su existencia en invierno

La actual crisis energética llega a todos los rincones. Afecta en un alto volumen a los mercados que, incluso, se han visto amenazados por el desabastecimiento de productos, y las estrategias de los gobiernos para resguardar la economía no son suficientes. Por esta razón, los dueños de los comercios se ven obligados a usar estrategias de urgencia para no verse afectados en una situación que no ve la luz al final del túnel.

Uno de los sectores que siempre se ve afectado es la hostelería. En el caso británico, los dueños de los bares hablan de la "extinción" de los recintos de ocio por el aumento de las facturas de energía. "Siete de cada diez bares no sobrevivirán al invierno, sin la ayuda del gobierno", según evidencia una encuesta realizada por la revista The Morning Advertiser y recogida por el Dailymail.

En la misma encuesta, dos tercios de los dueños de los bares dijeron que sus facturas se han más que duplicado este año, mientras que un 8% las ha visto aumentar en más del 500%.

Las empresas no están "protegidas" por el tope de precios del regulador de la energía, lo que significa que los bares y restaurantes del Reino Unido se verán obligados a pagar tarifas de mercado por el gas y la electricidad.

Al respecto, la directora ejecutiva de UK Hospitality, Kate Nicholls, dijo que el sector enfrentaba aumentos de energía 'insostenibles' y pidió un alivio en las tarifas comerciales y la eliminación del IVA de las facturas de energía hasta que los precios sean asequibles.

"Sin este apoyo, no hay duda de que muchos de los bares más queridos del Reino Unido no sobrevivirán para ver el Año Nuevo, robando muchos de sus medios de vida y arrancando el corazón de las comunidades en todo el país", declaró Nicholls.

Las facturas amenazan más que la pandemia

Por su parte, Heath Ball, del Grupo Frisco de tres bares en el sureste de Inglaterra, advirtió que las facturas altísimas representaban una "amenaza" aún mayor para el sector que la pandemia. Ball dijo: "Los británicos se enfrentan a la posibilidad de perder miles de bares si no se hace algo pronto para ayudar".

Sacha Lord, asesor económico nocturno del Gran Manchester, dijo que permanecer en el negocio se estaba volviendo "casi imposible" para muchos. "Creo que veremos bares cerrando a un ritmo récord en los próximos 12 meses", agregó.

"Vulnerabilidad" británica

Bloomberg señala en una publicación que el proyecto ''Shine' pronosticó que el Reino Unido era particularmente "vulnerable" a los choques energéticos. "Se advirtió a los ministros británicos que las industrias que consumen mucha energía corrían el riesgo de sufrir ralentizaciones laborales y cierres de sitios debido al aumento de los precios de la energía incluso antes de que la invasión rusa de Ucrania exacerbara la crisis", explica el medio.