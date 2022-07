El Gobierno estudia retrasar el cierre de la central térmica de As Pontes

El Gobierno está estudiando retrasar el cierre de la central térmica de Endesa en As Pontes, A Coruña. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este miércoles en Onda Cero que el Ejecutivo ha solicitado un informe al operador del mercado, Red Eléctrica, "por cautela".

Ribera ha explicado que la prioridad es seguir adelante con el cierre y desmantelar la central tras cuatro años trabajando en este escenario. Sin embargo, la situación actual ha llevado al Gobierno a barajar más opciones, por lo que está a la espera del análisis de Red Eléctrica.

"Que Red Eléctrica, que vela por que pueda responderse de forma anticipada a cualquier escenario de riesgo, valore, en un escenario como este, si las cosas han cambiado, y tiene que introducir alguna limitación adicional al cierre de la central térmica de As Pontes", ha dicho Ribera en Onda Cero, en declaraciones recogidas por elEconomista.es.

La ministra para la Transición Ecológica ha detallado que si el operador del mercado confirma que es posible garantizar el 100% de la electricidad sin As Pontes, entonces, "no tiene sentido" mantenerla abierta. Pero lo "correcto" es preguntar a Red Eléctrica por si el cierre no fuera viable e impidiese asegurar el suministro.

Ribera ha justificado la decisión del Gobierno de solicitar el análisis por la petición de la Comisión Europea de reforzar los planes de contingencia en el mercado energético. Sin embargo, la decisión final está en manos del operador del mercado, según la vicepresidenta tercera: "si Red Eléctrica nos dice que la situación no ha cambiado, procederemos a autorizar el cierre", ha afirmado. "Y si nos dice que es conveniente dejarla abierta, tendremos que ver en qué condiciones y cómo se sufraga la disponibilidad de la central térmica", añade en declaraciones a Onda Cero.

As Pontes sigue en prórroga

La ministra ha insistido en la voluntad del Gobierno de seguir con los planes de desmantelamiento, si se confirma la viabilidad de esa decisión, por el trabajo realizado en la reubicación de los trabajadores y porque es mejor para la comarca. Ribera también considera que los precios actuales del carbón en los mercados internacionales no ayudan, ya que si se mantiene abierta la instalación de As Pontes, habría que comprar esta materia prima "extraordinariamente" cara.

Actualmente, la situación en la fábrica de As Pontes es de prórroga. En mayo, Endesa extendió durante dos meses más los contratos a los trabajadores de la central, hasta finales de julio. La energética está pendiente de la autorización definitiva para procesar al cierre y, mientras eso no ocurre, debe prolongar la actividad en sus instalaciones.