Iberdrola gana 3.885 millones en 2021, un 8% más

Iberdrola ha logrado un beneficio neto de 3.885 millones de euros, lo que supone un aumento del 8% en 2021, y supera las previsiones del mercado. La eléctrica que preside Ignacio Galán, ha visto como el crecimiento registrado en Estados Unidos y Brasil ha permitido compensar el comportamiento negativo de los negocios de España y Reino Unido.

La eléctrica además dentro de su apuesta por el crecimiento ha invertido una cifra récord de 9.940 millones, lo que supone un 3% más que el ejercicio anterior. Este esfuerzo inversor se ha focalizado en el negocio de redes inteligentes (45% del total) y renovables (44%) para acelerar la transición energética.

Por regiones, Estados Unidos (2.736 millones de euros) y España (2.386 millones) concentran más de la mitad de la inversión, así como Brasil, donde ha destinado 1.892 millones de euros y 1.566 millones en otros países europeos.

Según fuentes de Iberdrola, "nuestras fuertes inversiones en el exterior nos han permitido tener unos resultados excelentes que han dado lugar a que podamos mantener los precios a los consumidores españoles no regulados y no repercutirles la subida internacional, demostrando que no hemos tenido en ningún momento ningún beneficio extraordinario caído del cielo en España".

Con estos resultados, la compañía incrementa en un 5% la remuneración al accionista y la sitúa en 0,44 euros por acción. El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas un dividendo complementario de 0,27 euros brutos por acción, a los que hay que sumar el dividendo a cuenta de 0,17 euros brutos por acción abonado en febrero.

Los buenos resultados de 2021 y las perspectivas de futuro en el negocio renovable permiten a Iberdrola reafirmar sus previsiones de crecimiento para 2022, año en el que espera alcanzar un beneficio de entre 4.000 y 4.200 millones de euros.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha afirmado que "la aceleración de las inversiones nos permite crecer a un ritmo superior al previsto. Estos resultados reflejan el éxito de un modelo sostenible y nos animan a seguir trabajando hacia una economía baja en carbono".

La compañía ha destinado más de 4.300 millones de euros de las inversiones en renovables. Este impulso ha permitido que el grupo instale 3.500 MW en los últimos 12 meses y alcanzar los 38.000 MW de capacidad renovable en todo el mundo. La capacidad en construcción supera los 7.800 MW, de los cuales 2.600 MW son eólicos marinos.

En lo que respecta al negocio de redes, Iberdrola ha destinado más de 4.400 millones de euros de inversión, lo que supone un crecimiento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior, en línea con la estrategia del grupo de reforzar una infraestructura clave para la transición energética. De esta forma, la compañía ya cuenta con 33.000 millones de euros en activos regulados.

El Ebitda de la compañía se ha situado en los 12.006 millones de euros en 2021 -lo que supone un crecimiento de 20% respecto al año anterior-. Con esta cifra, la eléctrica adelanta un año su estimación de beneficio bruto prevista para 2022.

El negocio de redes ha mostrado una sólida evolución en todos los países gracias a los marcos regulatorios en vigor y las mayores inversiones, a pesar de los impactos negativos del tipo de cambio y del covid.

El negocio de producción de electricidad y clientes se ha visto impulsado por el aumento de la capacidad instalada renovable, que ha conducido a un incremento de la producción del 7,9%, con una contribución destacada de la tecnología offshore por la entrada en operación de East Anglia 1.

Durante el ejercicio, la eólica marina se ha confirmado como uno de los vectores de crecimiento del grupo: cuenta con 1.258 MW instalados y triplicará con la construcción de 2.600 MW a 2025. La cartera actual de esta tecnología suma 33.400 MW. La eléctrica sigue analizando su realiza una operación corporativa con este negocio para poder acelerar su crecimiento.

En 2021, la compañía ha vuelto a reafirmar su liderazgo en financiación verde, con 38.800 millones de euros disponibles bajo formatos verdes o sostenibles. Además, la empresa cuenta con más de un 70% de los ingresos generados en países con una solvencia crediticia A.

La liquidez alcanza los 19.500 millones de euros, que cubren las necesidades de financiación de 24 meses, y la compañía demostró su capacidad de acceso a los mercados. En un contexto inflacionista, la compañía cuenta con el 80% de su deuda financiada a tipo fijo y una vida media superior a los 6 años.