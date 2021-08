La secretaria de Energía descarta nacionalizar empresas para abaratar la luz mientras Podemos pide un 'decretazo'

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha afirmado este viernes que el Gobierno no está hablando de nacionalizar ninguna empresa energética y ha explicado que se está analizando, en el caso de las explotaciones hidráulicas, cuál es la mejor respuesta, ante la escalada en el precio de la luz.

"No estamos diciendo que vamos a hacer una empresa pública energética, estamos diciendo que vamos a analizar en el caso de las explotaciones hidráulicas cuál es la mejor respuesta", ha aclarado la secretaria de Estado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Estas palabras se producen un día después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, deslizara la posibilidad de crear una empresa pública para gestionar las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose, con el fin de poder reducir la tarifa de la luz.

En este sentido, Ribera abrió la puerta a "disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema de concesión distinto o a través de una empresa pública según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía".

Sobre esto, Aagesen ha explicado que el Gobierno está trabajando en dar una respuesta en aquellas concesiones que caducan y finalizan su concesión, priorizando aquellas que tienen que ver con el cambio climático, las necesidades de agua, así como con necesidades sociales y energéticas. "No estamos prejuzgando quién va a gestionar estas concesiones, pero sí estamos analizando cuál es la opción que maximizaría esas necesidades", ha destacado.

La secretaria de Estado ha señalado que crear o no una empresa pública con esas concesiones no ofrece una respuesta inmediata para bajar la factura, y ha afirmado que en los próximos 15-20 días el Gobierno no tendrá una respuesta sobre las concesiones caducadas. "Las soluciones rápidas no son las mejores. Estamos buscando soluciones que den respuesta manera robusta", ha remarcado.

Así, se ha reafirmado en la idea de que "las fórmulas mágicas no existen para resolver problemas" y ha insistido en que los "parches" tampoco son la solución que se puede dar a los consumidores. No obstante, ha destacado que la medida "inmediata" que ya ha adoptado el Gobierno es la rebaja del IVA del 21% al 10% en la factura de la luz.

Entre el resto medidas que está barajando el Gobierno, "no tienen un impacto inmediato", ya que el cambio del uso energético no se puede llevar a cabo "de la noche a la mañana", aunque ha asegurado que se está acelerando esta situación para no tener la dependencia de los combustibles fósiles.

La secretaria de Estado ha lamentado que se sigan alcanzando máximos históricos "día tras día" en los precios de la energía y ha avanzado que en el corto plazo habrá una continuación de los precios altos del gas y del CO2.

"Claudicación" ante Podemos

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, Mario Garcés, ha afirmado este viernes que la creación de una empresa pública de energía supondría "la claudicación definitiva del socialismo a manos del comunismo de Podemos".

Garcés, en declaraciones a Radio Intereconomía recogidas por EP, ha señalado que el problema de la electricidad en España no tiene que ver con lo público y lo privado, sino con buscar la eficiencia en el mercado.

Para ello se necesita, a su juicio, que se adopte un modelo en el que se pague sólo por la energía consumida y se trasladen los costes compensatorios a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero no a los ciudadanos.

Por su parte, la coordinadora de Ciudadanos Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha calificado este viernes de "insensato, locura y populista" la posibilidad de crear una empresa pública de electricidad en España, y ha pedido al Gobierno central "no copiar lo que hacen en Venezuela".

Echenique pide un 'decretazo'

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha manifestado que "mañana" mismo se podría limitar el precio del megavatio/hora como en Francia mediante un real decreto ley. En una entrevista anoche en la Cadena Ser recogida por Efe, Echenique insistió en la necesidad de crear "una empresa pública de energía" que evite "la manipulación de los precios".

"Se podría crear una empresa pública de energía para empezar a recuperar los saltos hidroeléctricos cuyas concesiones van caducando", ha dicho según recoge la emisora en su web. "España tenía una empresa pública de energía, Endesa, que se malvendió al Estado italiano y ahora es propiedad de Enel, una empresa pública italiana", recordó.

Para Echenique, "si España tuviera una empresa pública de energía de un tamaño considerable, a la hora de pujar en el mercado eléctrico por el megavatio/hora no veríamos la manipulación de precios que vemos en estos momentos". Sobre esta cuestión del precio de la luz, Echenique ha reconocido que en el Gobierno hay una "diferencia de velocidad" entre los socios de la coalición.

