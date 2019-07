Cabify entra en el sector del taxi en Madrid y Valencia con 110 vehículos

Cabify avanza poco a poco en su plan de sellar la paz con el sector del taxi y convertirse en su socio de referencia en un momento en que la guerra contras la VTC se recrudece en los tribunales y su actividad se está limitando en varias ciudades, como Barcelona o Valencia.

La plataforma, que ya trabaja con el gremio en varios países de América Latina, ha conseguido sumar dos ciudades más a su servicios de taxis: Madrid y Valencia.El servicio entra hoy en funcionamiento con 100 vehículos en la capital de España y con 10 en la de Valencia, donde hay menor oferta. Esto supone un primer paso para abrirse un hueco Madrid, donde hay hasta 16.000 licencias de taxi activas y 8.003 de VTC y donde ven un gran potencial de crecimiento.

Así, a partir de ahora los usuarios de Cabify podrán contratar trayectos en taxi desde la misma aplicación. La diferencia con el servicio de las VTC radicará en que la aplicación no ofrecerá un precio cerrado si no una estimación del coste del trayecto y siempre primará la tarifa que establezca el taximetro. Se podrá pagar por la aplicación o en efectivo. A su vez, los taxis incluidos en la aplicación de Cabify no tendrán que llevar ningún tipo de distintivo ni ofrecer una botella de agua o vestir con traje, tal y como se exige a los conductores de VYC.

La compañía sigue negociando su desembarco en el taxi barcelonés, que ofrece una mayor resitencia, y está en conversaciones con más autónomos o empresarios para crecer en Valencia y entrar en cualquier ciudad, aunque no operen ahí con VTC, como pasó en su día con Santander, donde tiene tres o cuatro taxis adscritos.