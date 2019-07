Marín Quemada (CNMC): "Adif debe atender todas las solicitudes de capacidad"

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha asegurado este miércoles que Adif Alta Velocidad deberá "atender todas las solicitudes de capacidad marco que reciba (de las empresas ferroviarias), mientras sean compatibles y no superen la capacidad disponible". En la inauguración de una jornada sobre la liberalización ferroviaria organizada por el bufete Ashurst, ha advertido de que el gestor ferroviario "debe dar prioridad a empresas ferroviarias diferentes" y avisó de que vigilarán "la arquitectura mercantil".

Marín Quemada ha repetido en varias ocasiones durante su discurso que "el uso de la red tiene huecos más que importantes" en la actualidad, por lo que considera que en el marco de la liberalización del transporte de pasajeros de la alta velocidad ferroviaria "es necesario que se produzca un alto nivel de competencia entre el operador de referencia (Renfe) y los nuevos entrantes". "Es la madre del éxito", ha subrayado ante la atenta mirada de un nutrido grupo de directivos de empresas del sector y técnicos de diferentes ministerios.

"No hay nadie que invierta si no hay un marco regulatorio y unas estrategias que den la posibilidad de amortizar esas inversiones"

A este respecto, ha incidido en que resulta "imprescindible que el marco legal y el procedimiento de asignación de capacidad favorezca la entrada de nuevas estrategias empresariales que van a tener a que realizar inversiones más que notables". "No hay nadie que invierta si no hay un marco regulatorio y unas estrategias que den la posibilidad de amortizar esas inversiones", ha abundado.

En su primera intervención pública desde que el pasado 25 de junio la CNMC divulgara el informe relativo a la liberalización del sector, Marín Quemada ha destacado que los tres paquetes en que Adif ha dividido la capacidad de la red "debe permitir priorizar a aquellas empresas ferroviarias que se comprometan con el uso más intensivo", toda vez que, como ha reiterado, existen "huecos" en la oferta actual. "La ocupación de esos huecos de una manera más intensiva va a permitir avanzar en la calidad del proceso", ha recalcado.

El presidente de la CNMC ha defendido las modificaciones introducidas por el organismo a la propuesta de Adif en aras de "flexibilizar el modelo de asignación de capacidad" para así, ha dicho, "facilitar la entrada de empresas". "Adif AV debe atender todas las solicitudes de capacidad marco que reciba mientras sean compatibles y no superen la capacidad disponible". Además, ha indicado que "cuando Adif AV no pueda atender todas las peticiones se debe dar prioridad a empresas ferroviarias diferentes". "Si no el proceso de desmonopolización tendría una calificación de singular", ha dicho.

En este punto se ha detenido para advertir sobre la "arquitectura mercantil" y las fórmulas que pueden seducir a las empresas con referencias a la "minoría mayoritaria" o "el socio industrial de referencia". "Vamos a dejar a un lado las murallas chinas, las soluciones mercantiles", ha avisado. Una cuestión "clave" para que "no forme parte del mismo un grupo empresarial ni sus socios ostenten participaciones de control". "En caso contrario lo que tendríamos es acaparamiento", ha apostillado.

Durante el encuentro en la sede Ashurst en Madrid, Marín Quemada ha valorado cómo en otros países de Europa la liberalización se ha traducido "en un incremento de las frecuencias, la puesta en servicio de trenes de más velocidad y con equipamientos con servicios de más valor añadido, y la reducción en los precios". Todo ello ha dado como resultado "un incremento más que notable del uso de los servicios ferroviarios", ha agregado.

Dos operadores al menos

El responsable de la CNMC ha asegurado también que "la oferta de capacidad disponible" diseñada por Adif va a permitir la entrada de "al menos dos operadores". En su opinión, "los acuerdos marco deben ser flexibles", de otra forma, propiciaría "un riesgo cierto de forzar a las empresas a la amortización acelerada, que es indeseable desde el punto de vista de la calidad y los precios".

Otro asunto que ha abordado es el del acceso a las estaciones. Aunque la CNMC presentará un informe al respecto el próximo mes de diciembre, ha avisado de que tendrá que ser "transparente y no discriminatorio".

En el mismo foro, el director general de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Renfe ha insistido en que el operador público no tiene trenes disponibles para ceder a los nuevos competidores. "Trenes no nos sobra ni uno", ha dicho. De hecho, ha afirmado que los que tienen los van a tener "más horas" en circulación, puesto que, según ha anunciado, "vamos a intentar tener la mayor parte de surcos posibles".