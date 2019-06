El 33% de los jóvenes emancipados es dependiente económicamente

Un proyecto de vida propio es el principal motivo de los jóvenes para emanciparse, pero también existen otros factores a los que dan mucha importancia como tener más libertad, adquirir responsabilidad y crecer como persona o vivir en pareja. Un 54,6% de los jóvenes españoles vive emancipado. Sin embargo, el hecho de habitar fuera del hogar familiar no significa que sean económicamente independientes. De hecho, aún viviendo fuera de este entorno, un 33% sigue dependiendo económicamente de sus familias, debido a que cuentan con bajos ingresos y una precaria situación laboral.

Estas son algunas de las conclusiones del II Observatorio sobre la Vivienda en España, elaborado por Century 21 en colaboración con SigmaDos. A través de este informe se pretende comprender las necesidades, expectativas y posibilidades de los jóvenes entre los 18 y 34 años respecto a la vivienda. "Solo desde el conocimiento podemos hacernos partícipes de sus proyectos de forma que todos los agentes que intervenimos en el mercado tengamos un punto de partida para enfocar nuestro sector", apunta Ricardo Sousa, CEO de Century 21 para España y Portugal.

Independizarse o vivir fuera del hogar familiar es una demanda natural que llega con el paso de los años. La juventud española es de las más lentas en emanciparse como consecuencia de factores relacionados con el mercado laboral, el mercado inmobiliario, la mayor duración de la etapa formativa y hábitos culturales relacionados con los fuertes vínculos familiares. Entre los más jóvenes, de 18 a 24 años, el porcentaje mayoritario vive con los padres y a medida que avanza el rango de edad la tendencia se inclina hacia la vida en pareja. No obstante, el documento destaca que todavía 2 de cada 10 jóvenes de más de 30 años siguen en la casa familiar.

Independientemente de dónde vivan, el grado de satisfacción de los jóvenes con su vivienda es muy alto, sin embargo, esta afirmación contrasta con que 8 de cada 10 no vive donde le gustaría, por falta de recursos, y es que aunque más del 40% trabaja no tiene los suficientes recursos económicos para vivir en su lugar deseado. Solo un 6% de los jóvenes participantes en este estudio ha afirmado estar bien donde está viviendo actualmente.

¿Y si pudieran elegir? Los datos confirman la idea de arraigo de la vivienda en propiedad, convirtiéndose en la opción preferida por 7 de cada 10 jóvenes. El hecho de vivir en pareja en una casa en propiedad es la preferencia prioritaria para los jóvenes españoles, que aumenta a medida que se cumplen años.

La primera casa

Con la fotografía del contexto actual en referencia a la vivienda, los jóvenes que aún viven en el domicilio familiar, ante la posibilidad de emanciparse a corto plazo, prefieren una primera vivienda en la zona periférica del centro de su ciudad. En cuanto al tipo de casa, 4 de cada 10 jóvenes optan por un piso en un edificio en el momento de emanciparse, seguida de un apartamento, 22%, y de un chalet independiente en el 14% de los casos.

Una casa nueva o de segunda mano es un aspecto indiferente para la mitad de los jóvenes, siempre y cuando se encuentre en buenas condiciones. A la hora de independizarse, los jóvenes aspiran a una superficie de 75 metros cuadrados, con dos baños y tres habitaciones. La calidad de la construcción, disponibilidad de transporte público próximo al inmueble y la eficiencia energética están entre los aspectos de importancia de los jóvenes.

En el largo plazo, hasta un horizonte de 5 a 8 años, y ante el hipotético escenario de un salario razonable y una situación laboral y personal estable, el estudio muestra que la preferencia por la vivienda en propiedad está totalmente generalizada entre los jóvenes, superando el 84%. Una opinión mayoritaria en todas las edades.

En este caso, la casa ideal sería un chalet independiente, con unas dimensiones de 106 metros cuadrados, tres habitaciones y dos baños y en una zona periférica del centro. Estas preferencias, "manifiestan unas altas expectativas por lo que la previsión de los jóvenes no parece estar basada en un presupuesto real ni en el conocimiento del mercado inmobiliario actual. Más bien, se correspondería con la casa ideal", apunta el estudio. Por otro lado, la calidad de la construcción y la eficiencia energética son los aspectos más importantes a la hora de elegir la futura vivienda.

Otras alternativas

El coliving es una forma de vida donde profesionales afines, además de un lugar de trabajo, comparten una casa en la que vivir experiencias tanto personales como profesionales. Al 14% de los jóvenes les gusta la idea de vivir con compañeros y profesionales, destacando un especial interés por parte de los que tienen entre 18 y 24 años (20%). Según aumenta el rango de edad el concepto coliving se convierte en una idea menos atractiva, por la que solo se decantaría un 9% de los mayores de 30 años.

Para el 27% de los jóvenes, el coliving, aunque no representa su opción preferida, sí es una alternativa que no descartarían, mientras que a más de un tercio de los encuestados no les gusta la idea de compartir vivienda y trabajo en el mismo sitio. Entre las conclusiones que se extraen de este informe está que "lo que más atrae del coliving es el propio entorno enriquecedor que les da la oportunidad de compartir experiencias tanto profesionales como personales con personas afines".

De esta investigación se concluye que "esta generación aún es muy conservadora y resistente a nuevas fórmulas de acceso a la vivienda que en otros países empiezan a ganar adeptos entre los jóvenes. Creemos que será en la siguiente generación, los llamados nativos digitales que hoy tienen menos de 15 años, donde empezaremos a registrar cambios más significativos en las expectativas, opciones y aspiraciones en los jóvenes españoles".