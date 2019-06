Albella reprende a Ana Botín por el tuit de Dia: "Fue desordenado e inapropiado"

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha tachado la conducta de la presidenta del Santander, Ana Botín, de "desordenada" e "inapropiada", por publicar a través de Twitter el pasado 20 de mayo que la entidad había alcanzado un acuerdo con Dia antes del cierre del mercado. El organismo abrió una investigación por el tuit, aunque, finalmente el pasado 7 de junio decidió cerrarla al considerar que no había base suficiente para iniciar un expediente sancionador. Según el supervisor el impacto del tuit en el mercado fue "bastante limitado si es que fue".

Botín, concretamente confirmó a través de esta red social que el banco que encabeza había alcanzado un acuerdo con el presidente de LetterOne, Mikhail Fridman, para evitar la quiebra y el concurso de acreedores de Dia. Albella ha asegurado que a raíz de este suceso, la CNMV trabaja en establecer criterios para afrontar los comentarios que se hacen a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, que puedan afectar al mercado, y de los que se puedan derivar sanciones. Precisamente, la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) también trabaja para establecer criterios sobre las comunicaciones que se realicen a través de las redes sociales y, también especialmente, vía Twitter.

Por otro lado, Albella, ha confirmado que Facebook pidió reunirse hace varias semanas con la CNMV para explicarles en qué consiste Libra, su nueva criptomoneda. La reunión se mantuvo "hace dos o tres semanas", aseguró el presidente de la comisión, aunque explicó que la moneda se sale del ámbito de la CNMV ya que es un proyecto de dinero electrónico y no de criptoactivos a los que se puede incorporar derechos y que se parecen a bonos o acciones. "Vinieron a vernos y nos lo contaron, nos pareció un detalle", aclaró al respecto durante su intervención en las jornadas financieras organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), BBVA y la UIMP que han concluido hoy en Santander.

Albella aprovechó su intervención para destacar que le parece "peor" que las empresas cotizadas pierdan la obligación de informar de los resultados trimestrales y se reduzca a los semestrales. No obstante, explicó que España es, junto a Rumanía y Polonia, de los pocos país de Europa que sigue tratando este tema como una obligación. "A mi me gustaría que más empresas publicaran esta información, pero hay compañías que dicen que se les somete a una presión cortoplacista y, en consideración a este tipo de sentimientos e inquietudes, la Comisión Europea propuso que pasara a ser meramente voluntario", explicó el número uno de la CNMV. "Tenemos que ser normales y ser igual de acogedores", culminó al respecto.

Pide un lenguaje claro a las firmas

Asimismo, el presidente del supervisor de los mercados ha llamado la atención sobre la necesidad de que las empresas remitan información "leal" al mercado. Según Albella, se usan demasiadas veces lenguajes ambiguos y medidos para crear una impresión en el lector que no se corresponde con la realidad de lo que está ocurriendo y con el cuidado máximo para no incurrir en el riesgo de dar información no veraz. El supervisor aseguró que este año ya se han dado cuatro episodios muy característicos en este sentido y exigió que los Hechos Relevantes sean "leales" sin usar esos lenguajes ambiguos dirigidos a generar impresiones distintas a las que se corresponde.

Además, matizó que en muchas ocasiones el organismo echa para atrás este tipo de informaciones pero, en otras ocasiones, no tienen tiempo de comprobar el nivel de acierto fiabilidad de la información, sólo a posteriori.