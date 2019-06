Competencia vigila el cierre de oficinas bancarias para evitar una concentración excesiva

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha asegurado esta mañana que el organismo que encabeza está vigilando que no se dé una "concentración excesiva" en determinadas localidades o puntos del país a consecuencia del cierre masivo de oficinas de las entidades españolas. Cabe recordar que el sector financiero ha cerrado el 40% de sus sucursales desde 2008 a 2018, último ejercicio del que hay datos oficiales por parte del Banco de España.

"Los elevados niveles de concentración en cualquier mercado nos preocupa y no son siempre compatibles con las mejores condiciones, lo que nos anima a actuar donde se dan", aseguró Marín Quemada durante su intervención en las jornadas financieras organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), BBVA y la UIMP que se celebran esta semana en Santander. No obstante, el presidente de la Comisión se mostró convencido de que el cierre de oficinas se continuará dando como consecuencia de la generalización de la banca por internet. "Esto no ha terminado", dijo. De momento, el 50% de los pueblos españoles ya no tiene una sucursal bancaria.

Por otro lado, Marín Quemada también aseguró que el organismo está "mirando con atención" la situación actual del transporte por carretera de cara a una posible liberalización. "Nos hemos encontrado algo que no conocíamos, concesiones que llevaban 25 años dadas, lo que nos alarmó, comenzamos a analizarlo y resulta que había concesiones que llevaban 100 años. Esto no puede ser", explicó. "Es un problema serio que hay en el transporte por carretera en España y estamos en ello", matizó al respecto.

Marín Quemada, sobre su salida de la CNMC: "Seis años son suficientes, pero hay que quedarse hasta que venga el sustituto"

Finalmente, el presidente de la CNMC recordó que en septiembre finaliza su mandato después de seis años al frente de la institución, aunque según la normativa, cabe la posibilidad de extenderlo hasta que se decida su sucesor. "Seis años son suficientes, pero hay que quedarse a que venga el sustituto, lo que requiere cierto espacio de consenso donde el Gobierno sugiere nombres y el parlamento los aprueba", explicó. Marín Quemada señaló que para que se elija a su sustituto primero debe haber un parlamento constituido y las comisiones, en este caso la de Economía. "Yo deseo que las cosas funcionen a suficiente velocidad para que se llegue a septiembre con esos acuerdos posible", apuntó. Según el número uno de la CNMC, para encabezar estas instituciones deben llegar personas independientes, rigurosas y de reconocido prestigio.