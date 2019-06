Bankinter, primera entidad que abre la puerta a vender hipotecas inversas

El runrún de las hipotecas inversas está en el aire. El Banco de España lleva meses apuntando a este producto como una oportuna solución para complementar las pensiones de las personas mayores. Sin embargo, ninguna entidad financiera comercializa estas hipotecas en España desde 2013. Por ahora. Bankinter es el primer banco del país que abre la puerta a vender estos préstamos. La entidad está analizando el producto internamente de cara a valorar su posible comercialización, según informan a este diario. "Nos parece un producto socialmente interesante en la medida que puede ayudar a complementar los ingresos de una persona mayor, monetizando su patrimonio inmobiliario sin necesidad de desprenderse de la vivienda", aseguran desde el banco.

Las hipotecas inversas están destinadas a personas a partir de 65 años que tienen una vivienda en propiedad y necesitan hacer líquido ese patrimonio sin perderlo. En España, solo la compañía Óptima Mayores apuesta por este tipo de financiación. La firma permite a los clientes que hipotequen un porcentaje de la vivienda en función de su edad para recibirlo en dinero ya sea en un único pago inicial, en forma de renta vitalicia o combinando ambas opciones. No obstante, en este caso, no es el hipotecado quien devuelve la deuda, sino sus herederos, que pueden optar por saldarla de golpe o vendiendo el inmueble para afrontarla.

Una de los últimos intentos del Banco de España para hacer calar su mensaje entre las entidades españolas tuvo lugar el pasado mes de abril. El director general de Economía y Estadística del organismo, Óscar Arce, apuntó en el Foro CEU Empresa en Valencia que la innovación financiera puede contribuir a reforzar la previsión individual frente a la vejez, "aumentando el atractivo ahorrador y favoreciendo la conversión de activos ilíquidos en liquidez", en referencia a las hipotecas inversas.

Sin embargo, de momento, las principales entidades españolas dan la espalda a este producto. Santander, Bankia, BBVA, Sabadell, CaixaBank, Unicaja o Liberbank mantienen la misma respuesta sobre estas hipotecas: ni están ni se les espera. Aunque la mayoría de estas entidades no descarta que en un futuro, ante una mayor demanda de este tipo de financiación, se pueda valorar.

Desde Bankia aseguran que, por el momento, esta opción "no está encima de la mesa" ni lo estará en seis meses ni en un año. Asimismo, desde Sabadell el "no" es rotundo ante la posibilidad de incluir este producto en su catálogo. En la misma línea, desde BBVA aseguran que no tienen nada. Santander señala que nunca ha vendido esos préstamos y, de momento, tampoco lo plantean, aunque no lo descartan a medio o largo plazo. Unicaja explica que estas hipotecas no son una prioridad ahora, aunque tampoco cierran la puerta a estudiarlo en un futuro. Por su parte, desde Liberbank señalan que "a corto plazo" no se plantea la venta de estos préstamos, "aunque todo se estudia y se valorará en su momento".

Mercado en crecimiento

La mayoría de los bancos argumenta que en España aún no hay demanda suficiente para hacer atractivo este producto. El consejero delegado de Óptima Mayores, Ángel Cominges, reconoce que de los ocho millones de personas que hay en España potenciales para solicitar hipotecas inversas, solo el 12% ha oído hablar de ellas.

La compañía ha suscrito 16 millones de euros de capital prestado para estos créditos en el último año, gracias al acuerdo de financiación que tiene con el banco portugués BNI. El préstamo medio que da Óptima Mayores por hipoteca es de 180.000 euros. De momento, solo conceden préstamos en ciudades de provincia, puesto que es más sencillo vender la vivienda en el caso de no devolución de la deuda. Entre los solicitantes destacan los matrimonios, con el 48% del volumen, seguidos de mujeres mayores (el 38%) y hombres (14%).