Neoenergia (Iberdrola) saldrá a bolsa valorada en un máximo de 4.700 millones de euros

La CNMV brasileña acaba de aprobar el folleto de salida a bolsa de Neoenergia con los detalles de la operación. Iberdrola, Banco do Brazil y Previ se desprenderán en una oferta pública de distribución secundaria de inicialmente 208.044.383 acciones ordinarias, equivalentes al 17% del capital, de las cuales 29.677.468 acciones son propiedad de Iberdrola, 113.430.487 acciones propiedad de BB Investimentos y 64.936. 428 acciones están en poder de Previ, lo que supone un 17% de la compañía.

La Oferta se realizará bajo la coordinación del Coordinador Principal del Bank Of America, JP Morgan, Credit Suisse, Citi y HSBC Brasil y, junto con el Coordinador Principal, BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Credit Suisse, y Citi, "Coordinadores de la Oferta").

Simultáneamente, Banco do Brasil Securities LLC, BofA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, Inc. realizarán esfuerzos para colocar las Acciones en el extranjero a través de Credit Suisse Securities, Citigroup Global Markets, Inc. y HSBC en los Estados Unidos, exclusivamente para compradores institucionales cualificados.

Basado en el Precio por Acción de 15,65 reales, que es el punto medio de la Gama Indicativa, la operación puede suponer unos ingresos de hasta 800 millones. En el contexto de esta Oferta, se estima que el Precio por Acción estará entre 14,42 y 16,89 reales, lo que supone valorar la empresa en un máximo de 4700 millones de euros.Nuevo intento

Neoenergia canceló su colocación en Brasil en diciembre de 2017. Sin embargo, Iberdrola y sus socios, Banco do Brasil y Previ, llegaron a un acuerdo el mes pasado para volver a intentar el debut en la bolsa carioca de la filial durante el segundo trimestre de este año. Tras la operación, la presencia de Iberdrola en el capital de Neoenergia se reduciría a un mínimo del 51%.

En agosto de 2017, las Juntas de Accionistas de Elektro y Neoenergia respaldaron la integración de la primera en la segunda. La sociedad resultante (que mantuvo la marca Neoenergia) integró los activos de distribución, transporte, generación y comercialización de ambas empresas.

Su accionariado se repartía de esta manera: Iberdrola (52,45%); Previ (38,21%) y Banco do Brasil (9,35%).

El acuerdo alcanzado entre los tres socios incluía el compromiso de Iberdrola de respaldar la salida a bolsa de Neoenergia cuando Previ y Banco do Brasil lo estimasen oportuno, en respuesta a sus necesidades de liquidez.

Tras un primer aplazamiento en octubre de 2017, el folleto de colocación fue depositado en la CVM brasileña en noviembre de 2017 y en él se identificaba como accionistas vendedores a Previ y Banco do Brasil. Además, se colocaría también de forma primaria un paquete de hasta 68,9 millones de acciones. La horquilla de precio se estableció entre los 15,02 y los 18,52 reales brasileños.

En un contexto de incertidumbre política (a menos de un año de las elecciones generales que finalmente darían la presidencia a Jair Bolsonaro) y con otras operaciones similares de envergadura en el mercado brasileño (Burger King), el mercado consideró demasiado alto el precio fijado para los títulos de Neoenergia.

Los socios Previ y Banco do Brasil se negaron a situar el precio de salida por debajo de los 15,02 reales, tal y como reclamaban los inversores, y, finalmente, decidieron cancelar la colocación el 13 de diciembre de 2017, a una semana de la fecha prevista para el inicio de la contratación de las acciones.

A finales del tercer trimestre de 2018, los socios decidían retomar la IPO de Neoenergia, tal y como se confirmó el pasado 13 de marzo con un hecho relevante para el mercado brasileño y como adelantó elEconomista.es en ambas ocasiones.