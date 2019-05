Los Gallardo buscan una fusión con HM Hospitales para frenar a Quirón

El baile de fusiones regresa al sector hospitalario. Según ha podido saber elEconomista, el grupo Vithas, el segundo grupo de hospitales en España -propiedad de la familia Gallardo (dueños de Almirall) y de La Caixa- ha mantenido conversaciones con HM Hospitales -actualmente entre el tercer y el cuarto grupo del sector- para intentar una posible fusión con la que hacer frente al gigante Quirónsalud, el primer grupo hospitalario del país. La unión de Vithas, con 19 hospitales, y HM Hospitales, con 15 centros, se acercaría a los 43 hospitales con los que cuenta Quirónsalud.

Las fuentes consultadas por elEconomista aseguran que las conversaciones para una posible fusión entre la familia Gallardo y la familia Abarca -los dueños de HM Hospitales- existen desde hace meses y lo que separa a ambos grupos es la fórmula con la que se llevaría a cabo la operación. El principal escollo, afirman, es la lucha por ver quién tendría el control en la nueva compañía resultante.

Los Abarca, una familia de médicos, con la segunda generación al mano de la compañía, descartan una venta de la compañía y solo accederían a negociar una operación en la que siguieran en el negocio y sobre todo teniendo el control sobre la nueva compañía. En esta ecuación, insisten las fuentes consultadas, puede jugar un papel determinante la entrada de un fondo de inversión que ponga el músculo financiero para la operación e hiciera de intermediario entre las dos compañías.

Fuentes oficiales de Vithas declinaron hacer valoraciones sobre la operación y se limitaron a asegurar a elEconomista que "la compañía no comenta nunca operaciones corporativas". Por su parte, las fuentes consultadas en HM Hospitales admitieron que las conversaciones con los Gallardo han existido aunque el modelo de operación no se adapta a los intereses de la compañía. "Estamos en una fase de crecimiento y nuestra visión va mucho más allá de una operación económica", afirman desde el grupo de la familia Abarca, que niegan eso sí que haya un proceso abierto en estos momentos. "Que a lo mejor surge la operación y tiene sentido pues sí, pero se tendrían que dar unas condiciones que ahora mismo no se dan", indican desde el grupo.

Otras fuentes del sector sanitario consideran la operación como "de libro" y apuntan al protagonismo que puedan tener los Abarca en la operación como el escollo principal en esto momentos. "De hecho, los resultados económicos anunciados recientemente por HM Hospitales son para avisar al mercado", apuntan desde otro grupo hospitalario rival.

Competencia en Madrid

Para Vithas, la fusión con HM Hospitales supondría la segunda gran operación de crecimiento para este grupo surgido hace menos de siete años sobre la base de los antiguos hospitales Adeslas. Vithas, participado en el 80 por ciento por los Gallardo -a través su vehículo familiar Goodgrower- y en un 20 por ciento por Criteria Caixaholding, ya movió el sector en 2017 con la compra de los siete hospitales Nisa por unos 300 millones de euros y se situó como el segundo gran grupo hospitalario. Actualmente, la compañía tiene una plantilla compuesta por más de 9.700 profesionales y facturó 509 millones de euros en 2017. La unión con HM Hospitales sumaría otros 4.800 empleados y unos 400 millones a la facturación, lo que acercaría al grupo resultante a los 1.000 millones en ingresos, aún lejos de los 2.500 millones de Quirónsalud, pero en una posición de ventaja sobre el resto de compañías. El grupo resultante sí tendría una fuerte implantación en Madrid, donde HM Hospitales (antes denominado Hospitales de Madrid) cuenta con seis centros hospitalarios y 802 camas, lo que supone en torno al 15 por ciento del total. Quirónsalud tiene en Madrid 11 hospitales y 1.659 camas. Vithas aportaría en Madrid dos hospitales y 200 camas.