La CNMV cede ante Fridman y le deja Dia en bandeja: necesitará solo un 21% de aceptación en su opa

A LetterOne, el vehículo inversor de Mikhail Fridman, le ha salido bien el órdago lanzado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El magnate ruso había dejado en manos del supervisor de los mercados la salvación de Dia: o el supervisor aceptaba las nuevas condiciones de su oferta y mantenía la validez del precio, a 0,67 euros por acción pero sin un mínimo de aceptación, o se retiraba y deja a la compañía al borde de la quiebra. Fridman solicitó permiso el pasado 30 de abril a la CNMV para rebajar los requisitos establecidos ante la resistencia de los inversores a venderle las acciones. Ante su retraso, esta mañana ha comunicado que retiraba la condición de aceptación mínima, con lo que dejaba la salvación de Dia en manos del organismo que preside Sebastián Albella. Forzado por la situación, éste ha comunicado que acepta la propuesta.

La CNMV había aprobado la oferta a 0,67 euros porque era de carácter voluntario y no requería un precio equitativo. El problema es que eso implicaba de que debía lograr la aceptación de al menos el 50% de las acciones a las que iba dirigida, lo que suponía hacerse con el 64% del capital en total. Ante la resistencia de los accionistas, LetterOne pidió mantener el precio pero rebajar la condición, asegurando que le basta tan solo con el 21%, lo que sumado al 29% que ya controla le otorgaría un 50% de las acciones.

LetterOne tenía que darse prisa porque Dia solo tiene hasta el 20 de mayo para llevar a cabo un reequilibrio patrimonial -su patrimonio neto negativo se sitúa entre 150 y 180 millones de euros-, por lo que si la opa no sale adelante es prácticamente imposible que se pueda encontrar alguna otra alternativa.

La gravedad de la situación es tal que hasta el consejero delegado de Dia, Borja de la Cierva, ha remitido recientemente una carta a los accionistas.

"Debo recordarle que, si la oferta no tiene resultado positivo, el aumento de capital aprobado por los accionistas y asegurado por LetterOne no podrá ejecutarse y, en tal caso, existe un riesgo elevado de que Dia no disponga de tiempo necesario para instrumentar soluciones alternativas que le permitan restaurar debidamente sus fondos propios y disponer de la liquidez necesaria", versa dicha carta.