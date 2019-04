Santander lanza una oferta para comprar el 25% de su filial en México

Banco Santander ha anunciado hoy su intención de presentar una oferta de adquisición del 25% de las acciones de su filial de México, equivalentes a 572 millones de acciones, y que supondrá una inversión de en torno a 2.500 millones de euros. El grupo financiero se quedaría así con el cien por cien de Santander México. El anuncio coincide con la celebración de la Junta General de Accionistas que tiene lugar hoy en la ciudad de Santander.

La operación secunda la estrategia del banco de incrementar su peso en mercados en crecimiento y refleja la confianza de la entidad en su filial mexicana así como en su potencial de crecimiento a largo plazo, según ha comunicado el banco que encabeza Ana Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, Santander señala que la operación será beneficiosa para los accionistas del grupo ya que incrementa su capacidad para generar capital orgánicamente. Se espera que la operación tenga un retorno de inversión (ROI) de aproximadamente el 14,5%, que sea neutral en beneficio por acción, y que contribuya positivamente al ratio de capital CET1 del grupo. Precisamente, el banco de inversión Goldman Sachs recomendaba en uno de sus últimos informes a la entidad la necesidad de generar capital, aunque a través de operaciones de desinversión que le generen plusvalías que puedan elevar el ratio.

Los accionistas que acepten la oferta recibirían 0,337 acciones de nueva emisión del Santander por cada acción de Santander México y 1,685 American Depositary Shares (ADS) de la entidad por cada ADS de Santander México1. Así, la ecuación de canje implica una prima del 14% teniendo en cuenta los precios de cierre de las acciones del grupo y su filial mexicana en el mercado de ayer. El banco espera lanzar y liquidar la oferta de canje en la segunda mitad del año.

La ecuación de canje tiene en cuenta tanto el dividendo con cargo a los resultados de 2018 que se espera sea aprobado por Santander México en su asamblea general anual ordinaria el próximo 29 de abril de 2019 y que sea abonado en mayo de 2019, como el dividendo complementario con cargo a los resultados de 2018 que se espera sea abonado por Banco Santander a principios de mayo de 20193. Los accionistas de Santander México que acepten la oferta tendrán derecho al primer dividendo a cuenta del grupo con cargo a 2019 que se espera sea abonado entre octubre y noviembre de 2019.

La oferta será voluntaria y, por tanto, los accionistas minoritarios de la filial azteca podrán elegir si participan o no en la operación, que no estará sujeta a un nivel mínimo de aceptación. El Santander no tiene intención de solicitar la exclusión de cotización de Santander México de la Bolsa Mexicana de Valores ni de la Bolsa de Nueva York.

El banco considera que la operación es atractiva para los accionistas de Santander México que recibieran una prima del 14% sobre el precio de la acción a cierre de día de ayer. Además, dado que la contraprestación sería en acciones de Banco Santander, "los accionistas minoritarios continuarían beneficiándose de la exposición a México así como de un valor con una alta diversificación geográfica".