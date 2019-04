Lorenzo Amor (ATA): "Ni empresarios ni autónomos somos cajeros para pagar los sablazos de los gobiernos"

elEconomista ha tenido la ocasión de charlar con el presidente de la Asociación de Autónomos, Lorenzo, ahora que el Gobierno de Sánchez ha mostrado sus 110 medidas que conforman el programa electoral de los socialistas. Medidas entre las cuales impulsarán la equiparación de la base de cotización de los autónomos con los ingresos reales percibidos. Y así opina Amor, de estos y otros temas de actualidad.

¿Cómo valora el presidente de ATA la equiparación de las bases de cotización de los autónomos con los ingresos reales?

Supone que un número importante de autónomos cotizará más, y otro menos. En términos porcentuales, un tercio pagará menos, y dos tercios más. Eso significa que dos millones de autónomos cotizarán más. En la actualidad, la base de cotización del 80% es de 944 euros. Y cotizar más es complicado, porque para nosotros, el rendimiento neto es un colchón financiero ante una posible incidencia.

Luego, no parece que esté muy de acuerdo con esta medida

No estamos de acuerdo con romper esto de forma obligatoria porque, por un lado bajan las rentas netas, aumenta la economía sumergida y, luego, no hay que olvidar, que hay muchos autónomos que ganan 800 euros y pagan 200 de cotización. Esta medida puede traer más problemas que ventajas, ya que, sobre esas supuestas ganancias, se ahonda un agujero, que como repito, pueden servir de colchón financiero, porque hay que tener en cuenta que hablamos de dinero que no son retribuciones salariales. Nosotros tenemos que dedicar las rentas netas para reservas. De manera que, sí, es complicado.

¿Le preocupa la desaceleración que detectan los indicadores?

Estamos en un momento donde hay una desaceleración en la economía. No solo en la española. También en la europea y mundial, que están afectando a nuestra economía. Vemos determinados parámetros que no pintan bien. ¿Estamos en recesión? No. Lo que significa es que el ritmo de crecimiento no va a ser igual que el pasado año. Y evidentemente, se han tomado una serie de medidas que afectan al mercado laboral y eso se aprecia con la subida del SMI, subida un 22,3%, subida que ha sido unilateral. Durante diez años, nadie se ha preocupado del salario mínimo. Y de pronto, a un autónomo que tiene un trabajador le aumentamos 3.000 euros. El impacto es muy fuerte. Imagínese que con el mismo salario se le incrementan los gastos un 22,3%. Así se darían cuenta algunos de los costes que tiene un autónomo, y de las dificultades que tiene. Otro problema es la subida de las bases máximas a un 7%. Y bueno, otras medidas

¿Qué otras medidas?

Medidas como la del sector del automóvil, la subida del diésel. En esto hay que ser muy cuidadoso, porque la inversión de empleo depende de la seguridad jurídica, de la certeza.

¿Cree que el Gobierno no ha sido cuidadoso con algunos de sus anuncios?

No. Concretamente con el tema del diésel no ha sido nada cuidadoso. Ha dañado sensiblemente a los productores y al sector del automóvil, y en general, no han sido buenos los anuncios que se ha hecho sobre esto. Tampoco creo que vaya a beneficiar el SMI a la economía.

¿Cree que el Gobierno no ha hecho una previsión acertada de las consecuencias de sus medidas?

El problema es que cuando se toman este tipo de medidas no se tiene en cuenta a quién paga la nómina. Las nóminas hay que pagarlas todos los meses. Y por eso hay que escuchar a los empresarios y a los autónomos. Ni autónomos ni empresarios somos cajeros para pagar los sablazos de los gobiernos. Transcurrido el 28-A vamos a tener que afrontar este gasto público. Empresas, ciudadanos. Esto no lo pagan 150.000 personas ni las grandes empresas. No es cierto que lo vaya a pagar una parte muy reducida.

¿Tiene que prepararse la clase media para pagar más impuestos?

Es que cuando a un banco se le penaliza lo pagan los usuarios. Cuando a las eléctricas se les mete el acelerador, ello acaba teniendo traslado en el coste de la energía. Y esta fiesta de gasto público la vamos a tener que pagar todos.

¿Qué prevé que ocurra?

En estos momentos, todo va a depender de lo que pase a partir del 28 de abril. Ya me gustaría a mí que ocurriera como en Andalucía. Y digo en Andalucía, porque independientemente del signo, los políticos se han puesto de acuerdo el primer día para ponerse a trabajar con hojas de ruta dirigidas a dar gobierno y estabilidad. Ese el objetivo fundamental. Hay que tener en cuenta que no estamos en la misma situación económica de antes, de hace dos años.

Y, ¿cómo les coge a los autónomos esta desaceleración?

Quedan muchas cosas. Hay que seguir facilitando el emprendimiento, eliminando trabas, dotando de mayor protección social a los autónomos, hay que poner en marcha una Ley de Segunda Oportunidad, dotar de seguridad jurídica en materia fiscal, y un verdadero plan de relevo generacional. En España se siguen cerrando negocios de autónomos que son rentables, pero que no tienen quien les suceda.

¿Cree que Daniel Lacalle quiere retocar y bajar las pensiones?

No me cabe ninguna duda de que no quiere reducir las pensiones un 40%. No quiere. Lo que ha dicho es que sin empresas no hay trabajo, no hay recaudación y no se mantienen las pensiones.