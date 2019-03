Amaral, dueño del 2% de Dia: "Estoy dispuesto a participar en una contraopa"

El empresario portugués Luis Amaral, dueño de un 2% del capital del Dia y propietario de la cadena de supermercados polaca Eurocash, está dispuesto a participar en una contraoferta por Dia. "No voy a vender a LetterOne porque considero que la compañía vale entre 2 y 3 euros por acción (el inversor ruso ofrece 0,67 euros) y, aunque en este momento no estoy trabajando en ningún tipo de operación, sí que estoy dispuesto a escuchar y participar en una posible contraopa junto a otros accionistas, si existe una propuesta en este sentido", dice en una entrevista telefónica con elEconomista.

Amaral defiende el plan del consejo de adminitración y su propuesta de ampliar capital en 600 millones de euros para restablecer el equilibrio patrimonial. "Dia no tiene un problema económico, sino contable, y por eso es necesario llevar a cabo la operación y cumplir con los compromisos asumidos con la banca", asegura.

La banca ha fijado varias condiciones a Dia para cerrar la refinanciación de 912 millones de euros y extender los vencimientos a 2023, tal y como se acordó el pasado febrero. La principal de todas ellas es que la junta que se celebra este miércoles apruebe la ampliación de capital propuesta por el consejo de administración por importe de 600 millones de euros. Los acreedores no dan sin embargo la espalda a LetterOne, la sociedad que controla el ruso Mikhail Fridman (dueño del 29% de Dia) y que plantea una ampliación de 500 millones de euros, porque mantienen abiertas las negociaciones, según las fuentes consultadas por este periódico para tratar de llegar a un acuerdo y evitar el concurso.

En la carta de compromiso firmada con los acreedores financieros justo antes de la junta, la compañía se compromete a proceder a la amortización anticipada de la financiación sindicada no más tarde del 21 de abril de 2021, por la venta de activos no estratégicos (entre los que se encuentra Max Descuento y Clarel) por un importe no inferior a 100 millones de euros. Eso, al margen de refinanciar también los bonos existentes con vencimiento en 2021, con carácter previo.

El ratio financiero existente se calculará a partir de 31 de diciembre de 2020, según las nuevas condiciones pactadas entre la banca y la cadena de supermercados, que se compromete a obtener un resultado bruto de explotación (ebitda) igual o superior a 174 millones de euros en cada periodo de 12 meses que finalice el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Asimismo, Dia tendría que transferir un número de establecimientos comerciales que representen al menos el 60% del ebitda restringido a una filial operativa participada indirectamente al 100%. En cuanto a los plazos previstos para realizar la operación, se marca el 30 de junio de este año como máximo para convocar y someter la misma a aprobación de la junta general de accionistas de Dia, el 15 de agosto de este año como fecha límite para que se produzca dicha aprobación y el 31 de diciembre de este mismo año para haberla finalizado.