Spotify protesta contra Apple ante la Comisión Europea por "perjudicar su negocio"

Spotify planta cara a Apple. La compañía de música en streaming entiende que el gigante de Cupertino no le deja competir justamente al buscar fomentar su propio servicio de música, por lo que ha anunciado que va a interponer una demanda contra el gigante de la manzana ante la Comisión Europea (CE) por competencia desleal ya que las normas "limitan y perjudican deliberadamente" su negocio.

Spotify argumenta que "hay innumerables ocasiones a lo largo de los años que demuestran que no juegan limpio", y es que explica que las reglas que ha introducido en su tienda y en sus diferentes productos en los últimos tiempos perjudican a la plataforma sueca. "Apple niega a los consumidores el verdadero poder de elección".

"No es una guerra entre Spotify y Apple, pero no nos ha dejado otra opción. Viola la ley de la competencia y no permite a los clientes elegir y aprovechar las innovaciones", asegura Horacio Guriérres, general counsel de Spotify en una conferencia internacional con periodistas.

La plataforma de streaming afirma no tener problemas con que Apple sea competidora de Spotify con Apple Music y propietaria de la App Store y de iOS, pero sí "con las ventajas injustas de las que Apple se beneficia". La plataforma asegurar que seguirá operando con Google y que tendrá muchos otros sistemas de pago.

"En los últimos años, Apple ha introducido reglas en la App Store que limitan deliberadamente la elección y reprimen la innovación a expensas de la experiencia del usuario, actuando como jugador y árbitro para perjudicar deliberadamente a otros desarrolladores de aplicaciones", indica Gutiérrez a través de un post en la página de la compañía.

El máximo responsable de Spotify ha asegurado que tras intentar "sin éxito" resolver los problemas con Apple directamente, ahora estamos solicitando que la CE tome medidas para garantizar una competencia justa.

"No estamos pidiendo un trato especial. Queremos el mismo tratamiento que muchas otras aplicaciones en la App Store, como Uber o Deliveroo, que no están sujetas al impuesto del 30% de Apple y por lo tanto no tienen las mismas restricciones".

Apple por su parte no se ha pronunciado hasta el momento.

Tarifa del 30% en las suscripciones de contenido, el eje de la polémica

La medida más polémica, y que enciende la guerra entre las tecnológicas, llega en febrero de 2011, cuando Apple cambia su criterio con aquellas aplicaciones basadas en el disfrute de contenido online.

La compañía, dirigida entonces por Steve Jobs, decide eliminar la posibilidad de elegir el sistema de pago con el que se quiere hacer las suscripciones realizadas a través de la App Store y todas se tendrán que tramitar a través del sistema de Apple. Una decisión basada en la seguridad y la centralización de pagos, así como en la rentabilidad, ya que pasará a cobrar un 30% de cada transacción que realice el usuario.

Al quedarse con una tercera parte de las suscripciones, Spotify deshabilitó la posibilidad de dar el salto a premium a los usuarios gratuitos desde el sistema. Años más tarde, en 2014 "tras la presión de Apple de adpotar el sistema", volvió a permitir la posibilidad de contratar el servicio desde la aplicación de iPhone o iPad, pero con un precio más caro (12,99 euros) para compensar la tasa que debe pagar a la tecnológica norteamericana.

Un año después, en 2015, Apple lanza Music, competencia directa contra Spotify. Las tarifas son similares a las que tiene la plataforma sueca fuera de la App Store, con lo que Music es mucho más atractivo de contratar en el ecosistema de la manzana.

También critica que no les permite realizar promociones y ofertas para capar más clientes de pago y que "están incrementando las restricciones", frente a anuncios que sí realizan de Apple Music.

Fuera de Siri o HomePod

Otros de los argumentos que esgrime Ek para asegurar que Apple no permite la competencia leal en su sistema es que la compañía tecnológica no le ha dado soporte para formar parte del inicio de algunos de los avances más importantes de la compañía como Siri, Apple Watch o el HomePod.

En 2011 Apple lanzó su asistente virtual Siri, un software que permite al usuario realizar acciones y abrir aplicaciones a través de comandos de voz. Desde entonces Spotify asegura que ha tratado de formar parte de estas acciones, sin embargo, Apple impide lanzar música de la plataforma.

Una limitación que se ha trasladado hasta el HomePod, su altavoz inteligente basado en Siri que sólo reproduce contenido de Apple Music a través de comandos de voz. Con lo cual, si se desea reproducir música de Spotify requiere hacerlo a través de AirPlay 2 y ya no es tan cómodo como pedírselo directamente.

"Apple da la bienvenida a otras aplicaciones para que se reproduzcan en él [HomePod], pero cierra la puerta a aplicaciones de reproducción de música competitivas como Spotify", explica la empresa.

Otra de los palos en las ruedas de los que acusa Spotify a Apple es la imposibilidad de contar con una aplicación de partida en su reloj inteligente, el Apple Watch. En 2015 la plataforma sueca estableció contacto con la norteamericana para formar parte del software de WatchOs, sin embargo, asegura que no pudieron lanzar una aplicación hasta 2018, cuando tuvieron su visto bueno.

Los podcasts, la gota que colma el vaso

En su queja pública contra Apple, Spotify enumera una serie de veces en las que asegura que la tecnológica ha buscado echarle de la App Store. Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso de la compañía dirigida por Daniel Ek han sido los podcats.

Spotify anunció recientemente la compra de dos plataformas de podcasts, con los que incentivar este formato a través de su servicio así como mejorar las recomendaciones de éstos a los usuarios.

Sin embargo, el mes pasado "Apple decide de repente y de forma arbitraria prohibir el uso de su API para recomendar podcasts a los usuarios", expone Spotify.