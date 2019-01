El sector del taxi sigue en huelga indefinida en Madrid y Barcelona: así están las cosas en este momento

Los taxistas de Madrid y Barcelona continúan hoy con sus protestas y paros. Y la huelga será indefinida hasta que se llegue a un acuerdo que les parezca justo. El sector del taxi pide una norma más estricta para las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC): quieren que se precontraten sus servicios 24 horas antes. Por el otro lado las VTC ven esa condición inviable para su negocio.

En Madrid el sector del taxi se reúne hoy con la alcadesa Manuela Carmena tras no llegar a ningún acuerdo ayer con la Comunidad de Madrid. Mientras, en Barcelona, los taxistas, en su quito día de huelga ya, esperan para reunirse con el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, para abordar el decreto que prepara el Govern.

Así está el sector del taxi en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid está "dispuesto a hacer lo que sea útil" para desbloquear el conflicto del taxi, por lo que ha convocado a este colectivo a una reunión a las 14:30 horas de este martes, según ha informado la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. Esto ocurre un día después de que los taxistas madrileños rechazaran ayer la propuesta del Gobierno de la Comunidad.

La primer edil ha indicado que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, "está en conversaciones con colectivos de taxistas", porque "el Ayuntamiento está dispuesto a hacer aquello que es útil", bien mediante una mediación o con la constitución de un grupo de trabajo entre Comunidad y Ayuntamiento.

"Hasta ahora, la Comunidad tiene la competencia legislativa y el Ayuntamiento no puede entrar, pero eso no quita de que nos ofrezcamos para todo lo que esté en nuestra mano", ha precisado Carmena.

Asimismo, la alcaldesa ha informado que el Consistorio, ante el paro del taxi, "ya" ha "mejorado y reforzado" todas las líneas de autobuses la EMT, "sobre todo las de Fitur". "Hacemos lo que podemos para mejorar la situación", ha concluido.

Los taxistas de Madrid centran su protesta en Ifema en vísperas de Fitur: hay un millar de vehículos en las inmediaciones del recinto

Las principales asociaciones del taxi de Madrid han acordado centralizar sus protestas en Ifema, en el recinto ferial de la capital en el que mañana arranca la Feria Internacional de Turismo (Fitur), y donde se concentran alrededor de un millar de taxis que a primera hora de la mañana de hoy han creado un caos en el tráfico de la capital tras cortar temporalmente un tramo de la M40.

La concentración se enmarca en las movilizaciones y el paro indefinido que los taxistas madrileños secundan desde este lunes para reclamar que el Gobierno regional regule el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Los taxistas también mantendrán un encuentro este mediodía con representantes de la patronal CEIM, según el portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Jesús Fernández.

Por el momento, el sector del taxi mantendrá las movilización tras concluir sin acuerdo los contactos mantenidos este lunes con el Gobierno regional, que les presentó un borrador de reforma que no les convenció.

Además de en Ifema, según el portavoz de Elite Taxi, Sergio Vega, una parte del colectivo de taxistas se desplazará hasta el aeropuerto de Barajas mientras continúan con sus protestas. Asimismo, el gremio ha creado una caja de resistencia con donaciones para los compañeros que tengan más dificultades para seguir con el paro.

El conflicto del taxi en Barcelona

La situación en Barcelona no es mucho mejor. Los taxistas llevan en huelga indefinida desde el viernes de la semana pasada y no cesan las protestas en la ciudad condal. De hecho consecuencia de esta situación el comercio de la ciudad se ha lastrado hasta un 25% en estos días convulsos.

Los Mossos d'Esquadra investigan unas 70 denuncias por daños y agresiones ocurridas desde el viernes en Barcelona en el marco de los paros del sector del taxi para protestar por el decreto del Govern para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Ayer, grupos de taxistas en huelga provocaron daños a dos coches VTC en Barcelona, uno en la Ronda Litoral y otro en la calle Comte Borrell, y esta mañana han pinchado las ruedas a una furgoneta VTC que circulaba por el centro de la ciudad.

Los taxistas de Barcelona afrontan este martes su quinto día de huelga indefinida a la espera de reunirse con el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, para abordar el decreto que prepara el Govern para regular el sector de los VTC.

Por su parte la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este martes a los taxistas "que no colapsen la ciudad", ya que ha dicho que una cosa es protestar y otra paralizar Barcelona. En declaraciones a TV3 les ha pedido responsabilidad y que su protesta no cause "un daño generalizado a la ciudad que les da de comer y que está defendiendo también sus derechos". Además, ha considerado inadmisible que se produzcan episodios de violencia o agresiones: "No hay ninguna protesta que justifique estos episodios y por tanto no se pueden repetir".

Colau ha dicho que hay soluciones sobre la mesa para que se pueda desconvocar la protesta, y ha apuntado a "un término medio de sentido común", como fijar una antelación mínima de una hora para contratar un VTC. En ese sentido, ha considerado que una antelación de 15 minutos "no sirve para distinguir un servicio del otro", por lo que ha dicho no entender que el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, anunciara el viernes esa propuesta sabiendo que incendiaría al sector del taxi, ha opinado.

¿Y qué opinan las VTC del conflicto?

Los taxis quieren que los servicios de las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) se deban precontratar 24 horas antes. Medida que las VTC consideran "injustificada para blindar el monopolio del taxi".

Unauto, la patronal que representa al 90% del sector de las VTC, muestra "su grave preocupación" por la seguridad de sus más de 3.000 conductores tras haber registrado "más de 80 ataques a vehículos y conductores de VTC" desde que el pasado viernes que comenzó la huelga indefinida de los taxistas en Barcelona.

"Los tiempos de espera no fomentan la convivencia de dos sectores complementarios, es solo una medida injustificada para blindar el monopolio del taxi", afirma el presidente de Unauto, Eduardo Martín. Las VTC recuerdan que en ningún país se ha establecido un tiempo de espera mínimo.