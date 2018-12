Dia: "La banca nos ha pedido dar una vuelta al plan de negocio, pero jamás hemos hablado de una quita"

El nuevo consejero delegado de Dia, Borja de la Cierva, explica que el relevo en la dirección y la destitución como primer ejecutivo de Antonio Coto se ha tomado porque "se ha considerado que era bueno nombrar un consejero delegado diferente puesto que ha habido una pérdida de confianza en el anterior". Coto mantendrá, no obstante, un asiento en el máximo órgano ejecutivo por el momento.

De la Cierva, que ha ocupado puestos de dirección en Inditex y en El Corte Inglés, asegura que Letterone, primer accionista con el 29% del capital de la compañía, no ha participado en la decisión. "Hace un par de semanas Letterone decidió retirar a sus dos consejeros y, por lo tanto, los cambios que se han adoptado hoy se han hecho por el consejo. Con Letterone la compañía mantiene un diálogo permanente y constructivo", afirma.

El ejecutivo está absolutamente convencido que se cerrará sin problemas el acuerdo de refinanciación con la banca a falta tan sólo del visto bueno del comité de riesgos de una de las entidades. "Estamos pendientes de que en los próximos días firmemos el acuerdo que nos permita tener liquidez", dice. De la Cierva asegura que la banca no ha impuesto un relevo en la dirección. Sin embargo, sí reconoce que ha pedido "dar una vuelta al plan de negocio" que la compañía lleva meses preparando, algo que harán "durante el mes de enero". "Muchas cosas de ese plan, las que vemos claras, ya se están haciendo, pero es verdad que necesita una transformación". En este sentido apuesta, además de la venta de Clarel y Max Descuento, por una reforma de las tiendas, un ajuste del surtido y reforzar los productos frescos. Respecto al riesgo que representan las franquicias para las cuentas de Dia, con más del 50% sobre las tiendas propias, De la Cierva asegura que su objetivo es "mantener un equilibrio" actual. La venta de Clarel está "prácticamente decidida", reconoce.

Por otro lado, el consejero delegado evita hablar de pérdidas este año, pero sí reconoce que "los fondos propios de la compañía son negativos" tras los ajustes realizados. "Lo hemos hecho además con una CNMV muy exigente con nosotros en la comunicación de los hechos relevantes desde el mes de octubre. Nos mantenemos en que presentaremos en un ebitda (beneficio operativo) de 350-400 millones de euros en 2018. Cuando hay una situación de fondos propios negativos la compañía tiene dos meses de plazo, lo que pasa es que ya hemos firmado un contrato de aseguramiento para la ampliación de capital (en referencia a Morgan Stanley) y esto debería ser más que suficiente para restablecer el equilibrio". Distintas fuentes del mercado apuntan desde hace meses que Dia dará pérdidas al cierre del ejercicio a tenor del incremento de su deuda en los últimos trimestres y la caída de la caja del grupo. 2017 lo cerró con un beneficio neto de 131 millones de euros.

A pesar de que la compañía se encuentra en causa de disolución (quiebra técnica, en la jerga), De la Cierva asegura que "ningún acreedor se ha quedado sin cobrar" en todo este periodo y que "jamás se ha hablado de una quita" desde la compañía.

Ampliación de capital

"No entendería que alguien no acudiera a la ampliación", reconoce De la Cierva preguntado por la oposición que ha mostrado Letterone en las últimas semanas al plan defendido por Dia, entre otros, de levantar 600 millones de euros en el mercado el próximo mes de marzo.

"Me extrañaría que un accionista significativo de la compañía decidiera retirarse", comenta el nuevo CEO de Dia ante la posibilidad de que Fridman decida diluirse en esta operación al no suscribir las acciones que tiene por su participación del 29%. "No ha cambiado nada desde que entraron pensando que la compañía era buena. Nosotros tenemos un diálogo fluido y constructivo con ellos", apunta.

García-Legaz, nuevo consejero

Respecto al posible nombramiento de Jaime García Legaz como nuevo presidente tras su incorporación al consejo de administración, De la Cierva insiste en que por ahora no es una decisión que se haya tomado. "Mi opinión es que Jaime García Legaz sería un magnífico presidente para la compañía. Me encantaría que lo fuera, pero es una opinión personal", afirma el consejero delegado.

En el mercado se da ya por hecho que el nombramiento del exsecretario de Estado de Comercio y expresidente de Aena es un primer paso para su posterior candidatura a presidir la compañía. De momento, el presidente en funciones de la firma sigue siendo Richard Golding.