El juez del 'caso Villarejo' cita a Goirigolzarri como testigo en el caso de espionaje de BBVA

El magistrado de la Audiencia Nacional y juez de apoyo en el caso Villarejo, Joaquín Gadea, ha dispuesto citar como testigo a José Ignacio Goirigolzarri (actual presidente de CaixaBank y consejero delegado de BBVA entre 2001 y 2009) dentro de la causa que investiga los presuntos encargos de espionaje de BBVA al excomisario de policía.

El magistrado atiende así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del pasado mes de abril en la que pidió la declaración del banquero. El Ministerio Público considera que del análisis efectuado de la documentación del grupo Cenyt, conglomerado empresarial de Villarejo, resulta necesario la comparecencia de Goirigolzarri ya que "existen indicios" de que durante su etapa como consejero delegado de BBVA, especialmente entre 2004 y 2005, tuvo acceso al informe Trampa, documentación que el excomisario remitía a la entidad con sus avances sobre las investigaciones que realizaba. "Aunque le pareció que podía ser delictivo, no se atrevió a comentarlo con Francisco González (expresidente de BBVA)", señaló Anticorrupción.

Tras esto, el magistrado señala en su auto de este jueves que considera que la declaración del banquero podría ser "útil y necesaria". No obstante, Gadea aún no ha puesto fecha para su citación, que se señalará en una resolución separada.

Por otro lado, en el mismo auto, el magistrado rechaza la declaración como testigo del actual presidente de BBVA, Carlos Torres. La representación procesal del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y de los exdirectivos del banco José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito, solicitó el pasado 18 de abril la declaración de Torres para saber si conocía la existencia de una carpeta de Google Drive en la que se guardaron algunos documentos redactados por el exjefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano (uno de los principales imputados en la causa), o si por el contrario se le ocultó esa información.

La Fiscalía se opuso a este testimonio y el magistrado comparte con Anticorrupción los argumentos en contra de dicha diligencia al entender que la declaración no resulta relevante para esclarecer ningún aspecto esencial para la instrucción. "Este instructor no ha hallado indicio alguno que permita sostener que Carlos Torres impartió directriz, instrucción u orden alguna para ocultar documentos que afectasen al procedimiento, por lo que no se detecta vinculación alguna, más allá de su cargo o posición jerárquica en la entidad, que justifique llamamiento", señala en su auto.

Finalmente, Gadea sí cita a declarar como testigo (tal y como pide la Fiscalía) al que fue director de comunicación de BBVA, Javier Ayuso, para aclarar las contradicciones entre las manifestaciones efectuadas por él en su testimonio del 18 de noviembre de 2019 y las de Corrochano en su escrito del 5 de octubre de 2021, ratificada en diciembre.