Aena lleva al Supremo el 'no' del Gobierno al reequilibrio de las cuentas por el Covid

Aena lleva al Supremo el rechazo de la Dirección General de Aviación Civil y la Secretaría General de Transportes y Movilidad al reequilibrio de sus cuentas por el Covid. La compañía pública informa, a través de sus cuentas del primer trimestre de 2022, que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo para tratar de conseguir el reequilibrio que consideran les corresponde por el impacto de la pandemia con respecto al DORA 2017-2021, y que la CNMC calculó en 1.365 millones de euros.

Según el citado informe, Aena considera que concurren todos los requisitos previstos en el mencionado artículo 27 para la modificación del DORA y la concesión del reequilibrio económico previsto en dicha norma, por lo que el pasado 8 de marzo decidió presentar este contencioso ante el Supremo.

Justo un año antes, el 8 de marzo de 2021, Aena había solicitado a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la modificación del DORA 2017-2021, al considerar que se daban las condiciones necesarias para reconocer el desequilibrio económico con motivo de la pandemia. La compañía pública exponía que la pandemia constituía un hecho excepcional e imprevisible y que había ocasionado una reducción de más de un 10% del tráfico aéreo, como se establece la norma.

Ya en diciembre de 2021, Aviación Civil acordó no iniciar el procedimiento de modificación del DORA al no apreciar la concurrencia de todas las circunstancias excepcionales alegadas Aena y que, según la pública, se recogen en la norma. Aviación Civil señaló que no había observado elementos en el DORA de cuya modificación pudiera derivarse la compensación solicitada. Por ello, Aena interpuso un recurso de alzada que también fue desestimado por la Secretaría General de Transportes y Movilidad el pasado 23 de marzo.

Ante estas negativas, la compañía pública ha decidido ahora, tal y como reconoce en su informe de cuentas, llevar al Tribunal Supremo este procedimiento que, según calculó la CNMC, supondría un reequilibrio de unos 1.365 millones de euros para la pública.

Fin al procedimiento de Ryanair

En otro orden de cosas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desestimado los recursos de Ryanair e IATA contra la actualización de las tarifas aeroportuarias para este ejercicio 2022.

Cabe el recordar que la compañía de bajo coste e IATA interpusieron dicho recurso el pasado mes de febrero que no han afectado a su aplicación desde el 1 de marzo, según señalan.