All Iron y 360 Capital entran en HeyTeam para impulsar su lanzamiento en España e Italia

El fondo español All Iron Ventures, promovido por Jon Uriarte y Ander Michelena, fundadores de Ticketbis y con 110 millones de activos bajo gestión, ha entrado como socio minoritario en HeyTeam en el marco de una ronda semilla (seed capital) de 5,1 millones de euros, complementada con otros 5 millones de deuda hasta sumar 10 millones. Con los nuevos recursos la startup francesa, que desarrolla una plataforma SaaS (Software as a Service) para gestionar los flujos de trabajo de empleados de medianas y grandes empresas, entrará en los mercados italiano y español para posicionarse como líder europeo en optimizar la experiencia del empleado. La transacción ha sido liderada por el fondo franco-italiano 360 Capital Partners en calidad de nuevo accionista minoritario de HeyTeam. El resto de capital queda en manos del socio fundador, Nathaniel Philippe. Junto a la firma española All Iron Ventures, la ronda ha sido suscrita también por un grupo de business angels expertos en tecnología de recursos humanos (RRHH), como Axel y Hugo Manoukian (MoovOne), Jonathan Azoulay (Talent.io), Olivier Severyns (Snaphisft) y Sabina Tommasi (Intel Corporation). Según ha sabido elEconomista, la operación ha sido intermediada por Chausson Finance (asesor financiero) y Goodwin (asesor legal).

Creada en 2017, HeyTeam ha triplicado su facturación en un año y ha generado 500.000 ciclos de empleados. su previsión es volver a triplicar ingresos en 2022. Actualmente da soporte a alrededor de 50.000 usuarios a través de más de 200 medianas y grandes empresas presentes en 70 países, como SNCF, Naqaparo (ex Buffalo Grill), Jellysmack, MAIF, Prisma, Octo Technology, Believe Digital, Kiloutou.

El desafío de la Gran Dimisión

Con el capital captado, la startup francesa reforzará la tecnología que utiliza en su plataforma SaaS para dar soporte en momentos clave como procesos de onboarding, offboarding y reboarding. Además, prevé duplicar su plantilla en los próximos meses. La start up está expandiendo su modelo de negocio hacia nuevos mercados comenzando a operar con empresas españolas e italianas y multinacionales de otros países con presencia en ambos países.

HeyTeam nació con un doble objetivo: aumentar el compromiso y la fidelidad de los empleados favoreciendo su integración en la empresa y mejorando las herramientas tecnológicas utilizadas por los responsables de RRHH, hasta entonces estáticas y enfocadas a tareas administrativas, sin comunicación con los empleados.

"Mientras la 'gran dimisión' está a punto de golpear en un mercado laboral que ya está tenso debido a los procesos de selección masivos y a la escasez de talento, la retención de los candidatos una vez encontrados será el desafío de la década", explica Nathaniel Philippe, fundador y CEO de HeyTeam. "Esta nueva ronda que nos permitirá seguir impulsando la transición digital en el trabajo. La gestión, la confianza y el apoyo a las relaciones entre los empleados no pueden sostenerse sin una infraestructura sólida y buenas herramientas", añade.

Desde el fondo español All Iron Ventures aseguran haber identificado una oportunidad inmensa para crear una nueva plataforma SaaS adaptada a la nueva era de los RRHH. "La visión de Nathaniel captura todos estos aspectos con un problema claro a resolver en organizaciones complejas y de gran tamaño, y vemos lo atractiva que es esta propuesta de valor para ellos", explica Hugo Mardomingo, socio y co-director de All Iron Ventures.

Por su parte, Thomas Nivard, del equipo de 360 Capital, ha señalado que "esta empresa innovadora que está definiendo una nueva categoría, Activación de Personas, la piedra angular de la experiencia de usuario personalizable a gran escala", añade. "La excelencia y facilidad de uso de la tecnología implementada por el equipo de HeyTeam, así como el excepcional feedback de los usuarios, nos hizo darnos cuenta de por qué HeyTeam era diferente", explica.

All Iron Ventures se asocia con emprendedores y fundadores audaces que promueven startups innovadoras. El fondo español invierte en fases tempranas de empresas europeas que aspiran a redefinir el futuro de consumidores y empresas a través de la tecnología. Con sede en Bilbao y 110 millones de activos bajo gestión, la firma fue promovida por Jon Uriarte y Ander Michelena, fundadores de Ticketbis, un marketplace global que vendieron a eBay en 2016, en una de las mayores historias de éxito del ecosistema startup en España.