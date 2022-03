Spotify convierte en millonarios a más de un millar de músicos

Spotify es el mejor invento de la industria musical, sin comparación posible respecto a cualquier otra máquina de hacer dinero en el sector. Por si existieran dudas, los últimos datos del gigante del streaming confirman el creciente poder del mayor distribuidor de canciones del planeta. En concreto, más de mil artistas ingresaron más de un millón de dólares durante el año pasado gracias a la tecnología y alcance de Spotify.

Según los datos a los que ha tenido acceso elEconomista en el portal de transparencia de Spotify, el servicio de la empresa sueca ya proporciona el 20% de los ingresos globales del sector. Según explica Daniel Ek, consejero delegado de Spotify, a través de una carta compartida con el ecosistema de la música y el espectáculo, el año pasado se recordará en la compañía por la coincidencia de varios récord: "Por primera vez en un año, más de 50.000 artistas generaron más de 10.000 dólares, y más de 1.000 artistas generaron más de 1 millón de dólares solo con Spotify", señala el ejecutivo. Además, la aplicación estrella de la música representa más de la quinta parte de los ingresos globales de la música grabada (excluidos los conciertos en directo no alojados en la plataforma). De esta forma, se puede dividir esas cantidades por 4 para estimar cuánto está generando el artista al margen de Spotify.

Año récord

"De hecho, el número de artistas que cruzan todos los umbrales de ingresos en Spotify (por ejemplo, 10.000 dólares, 100.000 dólares, 1 millón de dólares e incluso 5 millones de dólares) se ha duplicado con creces en los últimos cinco años", apunta EK, quien destaca que Spotify pagó más de 7.000 millones de dólares (6.400 millones de euros) a la industria musical el año pasado. Esa cifra supera con creces la de cualquier otra fuente de ingreso de los músicos y muchos más que cualquier minorista de la historia en un solo año. En su conjunto, a lo largo de los 16 años de vida de la empresa, Spotify ha pagado más de 30.000 millones de dólares (27.800 millones de euros) a músicos de todo el mundo.

Daniel Ek: "Los editores obtuvieron más de mil millones de dólares de Spotify por segundo año consecutivo"

Además de todo lo anterior, el CEO de Spotify apunta que los ingresos por streaming de las grandes discográficas están más saneados que nunca: "Los editores obtuvieron más de 1.000 millones de dólares de Spotify por segundo año consecutivo; De los artistas que generaron más de 10.000 dólares de Spotify, el 28% se autodistribuye; y el 34% de esos artistas viven en países que no pertenecen a los 10 principales mercados musicales.

La tracción de la aplicación de la música en streaming también se refleja en el poder de diversificación y democratización de la plataforma, al reducir la altísima concentración de la industria. En la época del CD, la cuarta parte de todas las ventas engrosaban las cuentas corrientes de los 50 mejores artistas del mundo. Sin embargo, en la actualidad, esa cifra se ha reducido a la mitad, ya que sólo el 12% del total de los ingresos procede de los 50 primeros, siempre gracias a la economía de Spotify.

"Al igual que en el mundo hípercompetitivo del cine o el deporte, es difícil triunfar en la música. Lo entiendo. Pero las cifras que compartimos demuestran que Spotify está mejorando la industria musical del pasado, y que cada vez más artistas pueden destacar en la era del streaming", apunta el primer ejecutivo de Spotify.

La música importa. Para el mundo y para Spotify. Es donde empezamos y lo que nos sigue inspirando mientras construimos la plataforma más valiosa para los artistas. No estamos ni cerca de terminar.

Por artistas, el líder indiscutible del panorama musical en función del número de escuchas en el último año es Benito Antonio Martínez Ocasio, universalmente conocido como Bad Bunny. El rapero portorriqueño, por segundo año consecutivo, acumuló en 2021 más de 9.100 millones de escuchas. En segunda posición se encuentra la cantante y compositora Taylor Swift; en tercer lugar, por primera vez en el ranking, el grupo surcoreano BTS; en cuarto lugar, el rapero Drake, y en quinta posición, Justin Bieber. En el ranking de canciones más escuchadas de 2021 a nivel global, la más reproducida es "drivers license", de la joven Olivia Rodrigo, que acumula más de 1.100 millones de escuchas en Spotify. En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran "MONTERO (Call Me By Your Name)", de Lil Nas X, y "STAY", de The Kid LAROI con Justin Bieber. La cuarta canción más escuchada del año es otra de Olivia Rodrigo, "good 4 u", y el 'top 5' lo cierra "Levitating", Dua Lipa con DaBaby.

Las estadísticas de Spotify correspondientes a los diez últimos años ponen de relieve que en España se escucha más música en español que en inglés, con un ranking copado por artistas de habla hispana. "Así, el número 1 en 2021 en España es Rauw Alejandro, que ha superado a Bad Bunny, quien ocupa ahora la segunda posición. Este 'top 5' lo completan, por orden de ranking, Myke Towers, J Balvin y Anuel AA.

En el segmento de podcast, el primero del ránking español es "Nadie Sabe Nada", seguido del exclusivo de Spotify, "Entiende Tu Mente", sobre contenidos relacionados con la psicología y el bienestar.