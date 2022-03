Sabadell pide "afinar políticas" para evitar un alza de mora en las empresas por Rusia

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, aseguró este miércoles que los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania pueden dejar efectos de mora circunstanciales si no hay un afinamiento de la gestión y de la política que favorezca al tejido empresarial. Oliu aseguró que el panorama que se presenta por delante tiene factores tanto positivos, como un alza de tipos de interés que mejorará los márgenes del sector financiero, como negativos del lado de la inflación y el alza de precios de la energía. No obstante, Oliu recordó durante una comida con la prensa en Alicante, que la previsión es que la economía española crezca en los próximos dos años, aunque a un ritmo menor de lo esperado por la crisis bélica.

Al respecto, el consejero delegado, César González-Bueno, destacó que las medidas adelantadas este miércoles por la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre la ampliación de los periodos de carencia de los ICO como de una nueva línea de financiación le parecen una buena noticia para paliar cualquier efecto que deje la situación actual. Asimismo, aseguró que aunque la exposición directa de España a Rusia es mínima, los efectos indirectos son inciertos, aunque pueden ser aminorados por las políticas públicas y las que pongan en marcha la banca. Además, el ejecutivo señaló que el banco está revisando qué clientes son más sensibles al consumo de energía y tienen dificultades para trasladar ese coste a sus clientes finales para buscar alternativas para ayudarles.

Por otro lado, Oliu cerró la puerta tanto a fusiones como a compras por parte del Sabadell. El presidente de la entidad aseguró que la vocación del grupo es seguir solos. "Creemos que ocupamos una posición en España muy importante como banco y nuestro propósito es mantenerla y aumentarla", dijo. Asimismo, también rechazó una venta de la filial británica TSB, ya que el banco dio en 2021 los mejores resultados de rentabilidad (6% de ROTE), por lo que carece de lógica una desinversión.

El consejero delegado señaló que, pese a los efectos macroeconómicos que pueda dejar la guerra, el Sabadell tiene plena confianza en adelantar un año su objetivo de ROTE (se propuso alcanzar el 6% de cara a 2023). González-Bueno, por otro lado, negó que el banco vaya a realizar un nuevo ajuste de plantilla, tras los dos últimos realizados, algo que Oliu tachó de "situación penosa, aunque se tenía que hacer".

Finalmente, el presidente del banco descartó regresar la sede del grupo financiero de Alicante a Sabadell. "No sé lo que tiene que pasar, pero no ha pasado. No está en la agenda, si algún día pasa algo, a lo mejor lo ponemos en la agenda", dijo. Asimismo aseguró que no tiene la intención de dejar la presidencia del banco mientras que el consejo de administración considere necesaria su presencia.