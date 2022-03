Airbus alerta de la necesidad de una soberanía estratégica e industrial

Si el Covid ya había dado un vuelco a la industria, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de una soberanía estratégica e industrial tanto en el lado de los suministros como en el de la energía o la tecnología. Así lo recalcó este jueves Alberto Gutiérrez, presidente de Airbus España, en un encuentro informativo en el que después de la crisis de demanda que hemos vivido en los últimos dos años, "hay que tener cuidado con la crisis de aprovisionamientos".

Para el presidente de Airbus en España, compañía que ha cesado todas sus operaciones en Rusia tras la invasión de Ucrania, "la autonomía estratégica ha de canalizarse a través de cuatro elementos fundamentales: los suministros, la energía, la tecnología y la industria", señaló. Gutiérrez recordó que Europa es altamente dependiente de suministros de fuera de la Unión Europea y que los 28 no tienen alternativas en productos como el zinc, el silicio, el níquel, o el magnesio que son fundamentales para el aluminio ligero y, por tanto, para todas las industrias.

"Si no hay autonomía en materias primas, no existe auténtica autonomía estratégica y esto nos hace repensar los sobreinventarios y la sobreprotección", admitió. En este sentido, recalcó que hay que repensar el 'just in time', ya que pese a un aumento de costes, también tienen valor. "Hay que evitar los puntos de la cadena en los que no haya alternativa", recordó.

Por el lado de la energía, el presidente de Airbus España recordó que Europa está haciendo un esfuerzo importante a través de los proyectos de descarbonización, con foco en el hidrógeno. "Este es el camino pero todavía nos queda", admitió, reclamando más inversión en biocombustibles, "no hay suficiente ni en España ni en el mundo". Los nuevos aviones de Airbus tienen capacidad a día de hoy para operar con un 50% de biocombustible, lo que generaría una reducción de las emisiones del 50%. En cambio, Gutiérrez señala que "todavía es caro y hay poco", por lo que pide generar mayor demanda para conseguir mayor oferta.

Para el presidente del fabricante aeronáutico en nuestro país también es clave la soberanía tecnológica, apostando por una dualidad entre el mundo civil y el de la defensa. En este sentido, recordó que las inversiones que se están llevando a cabo "nos tienen que permitir, si hacemos las cosas bien, llegar a una industria más moderna e innovadora".

En su opinión, la crisis del Covid nos ha dado muchas lecciones y nos ha recordado la necesidad de tener capacidad productiva propia. "Se trata de mantener capacidades industriales en Europa y en España que nos permitan, en cualquier momento, poder escalar en caso de necesidad", afirmó.

Consecuencias del conflicto en Ucrania

Con respecto a las consecuencias directas del conflicto en Ucrania, Gutiérrez ha recordado que la compañía ha interrumpido la entrega de repuestos, así como de hardware y software, para cualquiera de sus clientes en empresas rusas. Además, ha paralizado las actividades en la planta de Moscú y está analizando qué hacer con los trabajadores en el país, "uno por uno", resaltó. Con respecto a los pedidos en curso, Airbus también ha paralizado estas entregas.

Con respecto las consecuencias de su día a día, más allá del cierre del espacio aéreo ruso, Gutiérrez ha recordado que la compañía solía utilizar el Antonov 124 como aeronave de transporte. En cambio, algunas de estas unidades han sido destruidas y otras "se están utilizando como medios de guerra", afirmó. "Estamos viendo cómo podemos reorganizar el transporte", continuó.