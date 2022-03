España se juega casi 2.000 millones por el gasto turístico de los rusos

España se juega en la crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania cerca de 2.000 millones de euros derivados del gasto turístico que realizan los visitantes rusos. En 2019, justo antes de la pandemia, los turistas procedentes de Rusia que llegaron a España ascendieron a 1.314.079, equivalentes al 1,57% del total (83,7 millones), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Un peso que cobra mayor relevancia en términos de gasto, puesto que los 1.992,5 millones de euros que desembolsaron los visitantes rusos aquel año representaron el 2,16% del total (92.337 millones de euros).

La pandemia que se desató en mazo de 2020 hundió la actividad turística. En el caso de los viajeros rusos, su número se redujo a 146.647, con un gasto acumulado de 201,69 millones de euros. En 2021, las llegadas internacionales a España crecieron sustancialmente, pero en el caso de Rusia incluso bajaron como consecuencia de las restricciones a la entrada de viajeros sin la pauta de vacunación completa reconocida por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). La vacuna rusa Sputnik no lo está. De este modo, tan solo hubo 127.539 de visitantes rusos. No obstante, los que vinieron realizaron un gasto mayor que en 2020, con un total de 228,1 millones. Este importe implica un desembolso medio de 1.703 euros por turista, muy por encima de la media y también superior al que se registró en 2019, de 1.516 euros. La subida, no obstante, se debe a la extensión de las estancias, hasta una media de 14,35 días (8,64 dos años antes).

El último año antes del Covid, llegaron o salieron desde aeropuertos españoles 2,4 millones de pasajeros con origen o destino en Rusia

La mayoría de los turistas rusos viajan a España en avión. Las dos compañías rusas que operan en España son Aeroflot y Siberia Airlines, conocida comercialmente como S7. Según los datos de Aena, en 2019, último año antes del Covid, llegaron o salieron desde aeropuertos españoles 2,4 millones de pasajeros con origen o destino en Rusia. Además de las dos compañías de origen ruso, entonces también operaban estos vuelos aerolíneas de otras nacionalidades. Según se puede ver en el gráfico, con Aeroflot llegaron o se fueron 1,2 millones de viajeros, mientras que en las de otras empresas fueron 793.000.

Por aeropuertos, los más afectados por la prohibición serían, por número total de viajeros, el de Barcelona El Prat (con 1,1 millones de pasajeros en 2019) y los de Madrid Barajas y Alicante, con entre 250.000 y 300.000 viajeros cada uno. Las cifras de 2019 reflejan que los viajeros con origen o destino en aeropuertos rusos apenas representan, de máximo, un 2% del total del tráfico de cada aeropuerto. En cambio, hay una infraestructura en la que el porcentaje sobre el total sobresale sobre el resto, en el de Girona, que en 2019 debió más de un 4,3% de su tráfico a vuelos con origen y destino en Rusia.

Más allá de las operaciones comerciales, cabe destacar que durante 2019 llegaron o salieron de aeropuertos españoles 248 vuelos con 1.359 pasajeros con origen o destino Rusia.