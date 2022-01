Óscar Mayo (LaLiga): "Los clubes de fútbol están saneados y habrá salidas a bolsa a medio plazo"

Una vez obtenido el visto bueno de la Comisión Europea, el 1 de febrero será efectiva la constitución del nuevo holding LaLiga Group, a la que se transpasará el grueso de la actividad de LaLiga y de la que CVC tendrá una participación del 8% durante los próximos 50 años. En ese momento, los clubes, que han recibido ya un primer pago de 400 millones, recibirán otros 298 millones más. El director general ejecutivo de LaLiga, Óscar Mayo, explica que el acuerdo supone un impulso a la competeción, no un rescate.

¿Cómo se articulan los pagos de CVC Capital Partners?

El pasado día 20 se recibió ya una inyección económica de 400 millones de euros, la primera de los 1.994 millones previstos en el proyecto LaLiga Impulso. El 1 de febrero, tras la constitución de la sociedad, se ingresarán otros 298 millones más. A partir de ahí, antes de julio se habrá recibido el 50% del total; en junio de 2023 se ingresará un 25% y un año después el otro 25% restante. Con ello, CVC pasa a tener el 8,2% de la nueva sociedad durante los próximos 50 años.

¿Y cómo queda la situación de los clubes que se han opuesto, el Real Madrid, el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao?

Ellos dijeron que el acuerdo no era económicamente satisfactorio, pero se beneficiarán sin duda del crecimiento de LaLiga a pesar de no participar en el mismo. De todos modos, yo creo que el problema de fondo es otro y es la intención, encabezada por el Real Madrid, de poner en marcha la Superliga.

¿Y cree que saldrá adelante?

No lo creo, se han quedado solo tres clubes (Real Madrid, FC Barcelona y Juventus) y no tiene futuro, aunque es verdad que lo seguirán intentando. Pero ya hasta Europa se ha posicionado en contra.

El Real Madrid defiende que es necesario generar más ingresos, teniendo en cuenta el poder económico además de los clubes Estado...

Pero eso es otra cosa. Es verdad que los clubes Estado tienen una dopaje financiero y nosotros hemos sido los primeros en pedir que haya una regulación y que se cumpla con las normas de fair play financiero. De hecho, lo denunciamos en Bruselas y las ligas europeas estamos defendiendo precisamente ante la Uefa la regulación. En cualquier caso, hay que decir también que la situación del fútbol español es buena y que no tiene nada que ver con la de hace años, cuando había impagos a jugadores y 600 millones de deuda con Hacienda.

¿Cuáles son ahora las cifras del fútbol, cuánto negocio mueve?

El fútbol genera el 1,36% del PIB y da empleo de forma directa, indirecta o inducida a 200.000 personas. En conjunto, los clubes generan ingresos de 4.500 millones de euros. Y este año, a pesar de la caída de los ingresos por entradas a raíz de la pandemia, se volverán a alcanzar las cifras previas al Covid.

Creo que es perfectamente posible que a corto o medio plazo haya clubes del fútbol profesional que acaben saliendo a bolsa.

LaLiga ha perdido una parte importante de sus estrellas en los últimos años... el acuerdo con CVC puede ayudar a suplir esto.

El acuerdo con CVC es un impulso para la competición, en ningún caso un rescate. Es cierto que se han podido ir algunos jugadores, pero LaLiga a tenido siempre a los mejores y eso seguirá pasando. La Premier ha estado 10 años sin ganar una Champions y sin un balón de oro y está totalmente consolidada. El 70% del dinero de CVC que entra ahora va para infraestructuras, desarrollo internacional, desarrollo de marca y producto, un 15% es para deuda financiera y solo otro 15% adicional para la inscripción de jugadores.

Han dicho ya que la nueva sociedad que se ha creado podría salir a bolsa... ¿en diez años?

No hay un tiempo establecido. Es verdad que en este tipo de operaciones lo normal es que el fondo que entra acabe sacando la participación a bolsa o vendiendo a un tercero. Es posible que se coloque ese 8% de CVC en el mercado o que salga toda la sociedad. Eso ya se verá con el tiempo.

¿Y es posible que los grandes clubes españoles puedan acabar también saliendo a bolsa como ocurre en otros países?

Sí, como decía antes, la situación de los clubes de fútbol ahora no es ni mucho menos la misma que hace un años. Ha habido un saneamiento financiero y prueba de ello es la confianza de la banca, que en los últimos dos años, a raíz de la pandemia, ha refinanciado deuda por un total de 1.000 millones. Creo que es perfectamente posible que a corto o medio plazo haya clubes del fútbol profesional que acaben saliendo a bolsa.

Sin embargo, hay algunos clubes, como el caso del FC Barcelona, que están atravesando dificultades financieras...

Creo que se está exagerando también un poco todo porque los ratios de deuda del Barça no son mucho más elevados que los de otros clubes europeos. Ellos tenían unos gastos salariales muy elevados, pero creo que se están tomando las medidas oportunas y que se está corrigiendo la situación.

¿Piensa que el fútbol puede estar perdiendo interés, especialmente entre los jóvenes?

No entiendo cuando el presidente del Madrid dice eso y a continuación va a buscar un patrocinio. El fútbol está generando más consumo de contenidos que nunca, también entre los jóvenes, aunque las formas de hacerlo hayan cambiado. No se entendería de otra manera que una plataforma como Tik Tok haya invertido en la Eurocopa.

Cada vez es más común encontrar patrocinios de criptomonedas en los equipos pese a a las advertencias de la CNMV

El mundo de las cripto y es una realidad. Igual que hay patrocinadores de banca o seguros habrá patrocinadores de criptomonedas, nosotros todavía no tenemos uno porque no se ha dado la situación pero hay varios equipos que ya han llegado a acuerdos. Creo que es mejor educar que prohibir, pero no es una preocupación ahora mismo.

¿Qué previsiones de crecimiento y expansión manejan?

Tenemos 11 oficinas en todo el mundo y 45 delegaciones y monitorizamos todos los días 90 países. Hace siete años nuestros ingresos por los derechos no llegaban a los 300 millones y ahora estamos cerca de los 900 millones, la Premier Ligue está cerca de 1.300 pero la Bundesliga está por debajo de los 180 millones, igual que la Serie A, que ha perdido el 50% de su negocio internacional. Tenemos garantizado un crecimiento a doble dígito del 12% en los próximos años por los contratos que hemos firmado.

Acaban de cerrar el acuerdo para los derechos, ¿qué balance hacen? Al principio se habló de repartirlos en varios paquetes

Estamos muy satisfechos. Había varios escenarios y se contemplan todos, se han repartido en dos paquetes: Movistar tiene cinco y Dazn otros cinco, además hay un paquete adicional de tres jornadas completas que se ha quedado también Movistar.