Un futuro sin carne: compañías y firmas de capital riesgo apuestan por la carne vegetal

El reinado de la industria cárnica, en el centro de la polémica de nuevo a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, podría llegar a su fin en un futuro no tan lejano. La pandemia y la toma de conciencia sobre la crisis climática han acelerado la sustitución de la carne procedente de animales por la vegetal. En este nuevo escenario, los gigantes de la industria, lejos de limitarse a llorar la posible pérdida de su trono, han decidido presentar batalla en el terreno de su enemigo lanzando su propia carne vegana.

El mejor ejemplo de esta estrategia es JBS, una de las mayores empresas cárnicas del mundo. A principios de 2020, la filial estadounidense de la compañía, Planterra Foods, lanzó Ozo, la marca bajo la que vende hamburguesas, albóndigas y carne picada de origen vegetal. Además, en abril de 2021, JBS se hizo con el fabricante holandés de carne vegetal Vivera, el tercer mayor productor de alimentos vegetales de Europa, por 408 millones de dólares. Ese mismo mes, la compañía adquirió BioTech Foods, una empresa española especializada en el desarrollo de biotecnología para la producción de proteína cultivada.

Por su parte, Tyson Foods, a través de su brazo inversor, Tyson Ventures, ha realizado múltiples inversiones en empresas como Beyond Meat, Upside Foods, la israelí Future Meat Technologies, MycoTechnology y New Wave Foods. En 2021, el productor amplió su oferta de productos, ofreciendo a los consumidores tanto alternativas de origen vegetal, como nuggets de pollo y marisco vegano, como opciones mixtas, mitad carne y mitad planta. Al igual que muchos otros, su plan es expandirse en el mercado de Asia-Pacífico.

Los otros actores que también apuestan por esta tendencia

No obstante, este cambio de rumbo no es exclusivo de la industria cárnica. Significativo es el caso de Nestlé, quien se ha propuesto liderar el sector de la carne procedente de proteínas vegetales. En los últimos años, el gigante suizo de la alimentación ha aumentado drásticamente su oferta vegana y vegetariana, con el lanzamiento de la línea de leche sin lácteos a base de guisantes, Wunda, o su gama de carnes veganas Sweet Earth. Asimismo, Nestlé se ha aliado con una de las principales empresas de carne vegana del mundo, la empresa israelí Future Meat Technologies, para desarrollar sustitutos de la carne animal mejores y más realistas. Recientemente, Nestlé ha invertido cerca de 4 millones de dólares en Sundial, una startup que quiere crear carne de pollo falsa con piel y huesos incluidos.

Asimismo, firmas de capital riesgo como New Crop Capital también se han lanzado a financiar startups que desarrollan productos cárnicos, lácteos y huevos cultivados o de origen vegetal, así como empresas de servicios que facilitan la promoción y venta de estos productos. Por poner algunos ejemplos, New Crop Capital ha invertido en la empresa de productos del mar de origen vegetal Good Catch, en la empresa de alimentos de origen vegetal envasados Alpha Foods y en la compañía de carne cultivada en laboratorio Upside Foods.

Pese al creciente interés de las firmas de capital riesgo por los alimentos de origen vegetal y proteína cultivada, algunos inversores recelan de la sostenibilidad a largo plazo de algunas empresas, así como de un mercado cada vez más competitivo. Según el estudio Our Meatless Future: How The $2.7T Global Meat Market Gets Disrupted publicado por CBInsights, las altas barreras de entrada dificultan que las nuevas empresas compitan con marcas ya establecidas que buscan expandirse a nuevos mercados.

China, el nuevo mercado clave

Estados Unidos lidera la oferta de alternativas a la carne procedente de animales, mientras que Europa y Asia todavía no cuentan con mercados de carne alternativa desarrollados y de rápido crecimiento. Por ese motivo, muchas empresas han puesto sus ojos en estos mercados, sobre todo el chino, cuya dieta se basa en gran medida en la carne de cerdo.

Beyond Meat ha firmado acuerdos para ofrecer sus productos en Starbucks y en determinados establecimientos de KFC, Pizza Hut y Taco Bell en China. Para el mercado chino ha desarrollado específicamente sus productos Beyond Pork, que buscan ser una alternativa a los productos de carne porcina.

Mientras, Nestlé destinó 100 millones de dólares a la construcción de una instalación de alimentos de origen vegetal en China que ya se encuentra en pleno funcionamiento. Al igual que Beyond Meat, el gigante suizo de la alimentación espera conquistar a los consumidores chinos con su oferta de carne de cerdo vegetal.