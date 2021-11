La banca duda de la temporalidad de la inflación y adelanta un alza tipos

Los principales ejecutivos bancarios cuestionan la temporalidad de la inflación, pese al fuerte mensaje al respecto del Banco Central Europeo (BCE), y apuntan a una posible alza de tipos antes de lo previsto. El periódico elEconomista celebró este lunes su 'IV Foro de Banca' en colaboración con Accenture en el Hotel Westin Palace de Madrid en el que se celebró una mesa redonda con los primeros espadas de los principales bancos y expertos. En el coloquio participaron Diego López Abellán, director general de Servicios Financieros de Accenture; Gregorio Villalabeitia, presidente de Kutxabank; César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell; Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank; José Antonio Álvarez, consejero delegado de Banco Santander, y María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter.

El primer ejecutivo de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aseguró que hay un grado de variabilidad muy elevado en 2022, especialmente tras confirmarse la variante africana del coronavirus, ómicron, y cada entidad trabaja con su escenario. A su juicio, el escenario del Banco Central Europeo (BCE), que dice que la inflación es transitoria, es "bueno", pero recordó que nunca se ha estado en una pandemia, y por lo tanto, no se sabe cómo se sale, ya que no se ha vivido en la historia. Por su parte, el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, destacó que inicialmente se digo que la inflación iba a ser transitoria, y entonces, se esperaba que se calmara a final de año, pero lejos de eso, continúa con fuerza. "La inflación empezó siendo de productos y ahora es de servicios y este componente es más complicado porque permanece en el tiempo", aseveró. Asimismo, destacó que ya se han visto alza tipos en otros países en los que operan, como Chile, Brasil, México o Polonia y pronto lo harán Reino Unido y EEUU. No obstante, recordó que el BCE cree que la inflación se moderará al nivel cercano del 2%, tal y como aseguró el vicepresidente del organismo Luis de Guindos, el pasado martes en la gala de los premios de 'La Noche de la Economía' que entrega elEconomista, y por tanto el supervisor descarta un alza de las tasas en 2022. El mercado, por otro lado, tampoco lo descuenta para 2023. No obstante, según Álvarez, los mercados confían en la capacidad de los supervisores para controlar la inflación, porque lo han hecho durante los últimos 30 años.

El consejero delegado fue mucho más directo y señaló que, a pesar de la incertidumbre en la economía, ya se empieza a hablar de una subida de tipos moderada, acompañada de una inflación moderada y un entorno más favorable.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, abogó, ante esta incertidumbre, por ser prudentes a la hora de liberar provisiones porque se desconoce que va a pasar en 2022, e incluso en 2023. "La evolución de la mora está siendo muy positiva, está claro que las moratorias han cumplido con su función, pero hay que ver qué ocurre cuando expiren las carencias de los créditos ICO", dijo. A su juicio, entonces, habrá un alza de los impagos.

Por otro lado, el presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, y respecto a las fusiones, dijo que el mapa aún no está cerrado, pero ya hay tres entidades que copan más del 60% del mercado. "Con lo cual, si se incorporan más integraciones, hay que hacerlo con cuidado", aseveró. Finalmente, el director general de Servicios Financieros de Accenture, Diego López Abellán, apuntó que en materia de sostenibilidad y de aplicación de los criterios ESG, la banca es la gran protagonista en este tema, aunque ve tres retos al respecto: los datos, los riesgos y el talento.

Regulación para las 'bigtech'

El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, instó a aplicar regulación a las grandes tecnológicas, conocidas como bigtech, para que haya igualdad en el juego. "Hay muchos que vienen a este partido, lo cual es bueno porque se ve futuro en el sector, no es un tema baladí, lo que no es tan justo es que las reglas del juego sean distintas", aseguró. A su juicio, esto es un problema y ya ha habido un regulador que ha prohibido a un neobanco crecer en materia de usuarios. Según el ejecutivo, las entidades se invierten miles de millones en cumplir la regulación y los nuevos competidores no lo están haciendo. "No es justo, estás operando en el mismo negocio, pues entonces se requieren mismas reglas, y esto también aplica a las bigtech", recalcó. Según Álvarez, el cambio más sustancial que se está produciendo en la actualidad está en cómo se prestan servicios en la era digital. No obstante, consideró que la banca online acabará dando servicios no tan digitales.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, advirtió del riesgo que puede suponer una vuelta a cero del valor de las criptomonedas para el sistema financiero y económico. El ejecutivo aseguró que en la actualidad hay un mercado de estas monedas valorado entre 2 y 3 trillones de euros, que es dos veces el valor del tamaño que tenía Lehman Brothers cuando quebró. "Aquí hay un riesgo de inestabilidad importante", aseveró al respecto. Asimismo, apuntó que en la actualidad, aunque sea difícil de cuantificar, hay mucho dinero negro en este tipo de divisas. Según Gortázar, CaixaBank no quiere entrar en ese mercado porque no tienen forma de informar bien a los clientes del riesgo que implica. No obstante, respecto al euro digital, aseguró que es distinto y apuesta cien por cien por él. "Me parece uno de los hitos más importantes de los próximos cinco años y el BCE hace bien en no dejar ese espacio a las bigtech o a lo que venga", aseveró.

Sin urgencia en las fusiones

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, descartó que, en la actualidad, en España, haya prisa por realizar fusiones. Cabe recordar que hace tan solo dos semanas el presidente de BBVA, Carlos Torres, aseguró que podrían volver a plantearse una integración con Sabadell "a futuro". Según González-Bueno, en la actualidad, los bancos que operan en España son rentables y sostenibles, y ya existe una elevada concentración en el mercado. A su juicio, los jugadores actuales, entre los que se encuentra Sabadell, tienen cuotas relevantes en determinados segmentos y geografías, "que es como se mide la competencia, no se mide en nivel agregado de país", y visto de ese modo, considera que ya hay una concentración importante. Por otro lado, y de cara a los ajustes, tanto de oficinas como de plantilla, consideró que aún no se han acabado y continuará habiendo reducción de costes pero de forma menos intensa de la que se ha dado con el coronavirus. Según González-Bueno, serán más progresivos y menos traumáticos.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, pidió no hacer al sector financiero responsable de la transición hacia una economía más sostenible. Dancausa reconoció que las entidades han avanzado mucho en la materia en los últimos años y tienen un papel importante a la hora de canalizar la financiación con estos objetivos. "Pero que no se nos haga responsables de algo que no somos, que es una tentación bastante importante que vive la banca en estos ámbitos", aseveró. En materia medioambiental, defendió que el sector puede hacer mucho por limpiar industrias que son contaminantes y facilitar liquidez a las que no lo son. En la parte de lo social, recordó que ese fue el origen de las cajas de ahorros, ayudar a que los débiles pudieran convertirse en más fuertes e incorporarse a la sociedad, aunque finalmente la mayoría fallaran al politizarse. En lo que respecta a la gobernanza, la ejecutiva dijo que la banca es ejemplar en esa materia porque, con los reguladores, no hay sector que tenga más ojos mirándole.

Cobro de comisiones

El presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, defendió el cobro de comisiones por el sector financiero, tanto ahora, en un escenario de tipos de interés en negativo, como en un futuro, si se posicionan en positivo. Según el banquero, las entidades dan muchos servicios y todos ellos son "muy costosos" para el sector. "Se tienen que cobrar aunque los tipos sean positivos", aseveró. Asimismo, añadió que las tasas en negativo es lo peor que le puede ocurrir al sector, especialmente a la banca comercial. Según Villalabeitia, en Kutxabank nunca han aumentado los precios y las tarifas, pero ahora dan más servicios que nunca. El banquero señaló que la entidad que encabeza ha optado por equilibrar la estructura de ingresos, de modo que los que llegan por la vía de los servicios aportan más que el margen financiero. No obstante, aseguró que a pesar del cobro de comisiones, la competencia en el sector financiero es tan alta que hacen que esos servicios no sean caros.

El director general de Servicios Financieros de Accenture, Diego López Abellán, señaló que ven un crecimiento exponencial de los neobancos. López Abellán aseguró que en 2020 tenían 100 millones de usuarios, pero que llegarán a los 600 millones de cara a 2025. "Veo una gran oportunidad para la banca tradicional", apuntó. Según destacó el directivo de Accenture, las entidades van a tener una oportunidad importante de captar clientes. Asimismo, apuntó que según un estudio de la consultora, se prevé que este avance de la digitalización aporte unos ingresos extra de 500.000 millones anuales a nivel global, que, en lo que a España se refieren podrían alcanzar los 14.000 millones y una tasa de crecimiento del 4% anual. Según López Abellán, la banca debe ir más allá del modelo tradicional y paquetizar e innovar es clave. "El sector tiene tecnología para captar las emociones de los clientes y personalizar. Si adopta modelos de negocio de éxito hay un camino", aseveró.