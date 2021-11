El beneficio del Ibex camina en 2021 hacia el récord histórico

Decir que la pandemia del Covid-19 es cosa del pasado es un poco precipitado, pero el avance de la vacunación (el 88% de los españoles mayores de 12 años están inmunizados) ha dado un empujón a la economía del país y los datos así lo avalan, y el mejor reflejo de ello son las compañías del Ibex 35.

La temporada de resultados, a falta de conocerse en los próximos días las últimas cifras, está siendo todo un éxito. Las compañías que se han confesado ante el mercado hasta la fecha suman un beneficio neto cercano a los 32.000 millones de euros, un 110% más que el conjunto del selectivo español en 2020. Si el Covid-19 no da un nuevo golpe a la economía y las estimaciones del consenso de mercado de FactSet no fallan, el Ibex 35 cerrará el año con unas ganancias superiores a los 53.111 millones de euros, y no es una cifra cualquiera, sería el mayor beneficio de su historia superando por primera vez los 50.000 millones.

Otros hitos

Hasta el momento, el beneficio conjunto del Ibex en 2010 marca el récord histórico. Ese año el índice alcanzó los 49.499 millones de euros, rozando por primera vez la cota de los 50.000 millones.

Dos años después el selectivo tocaría fondo, al perder cerca de 7.000 millones de euros, como consecuencia del desastroso ejercicio de Bankia, que por aquel entonces se encontraba entre sus integrantes. Eso sí, hay que tener en cuenta la distorsión que han producido los cambios en la composición del Ibex los últimos años al conjunto de los beneficios.

El segundo hito tuvo lugar en el año 2007, con unas ganancias netas de 47.996 millones de euros en el conjunto del ejercicio. Aunque Santander (9.060 millones), Telefónica (8.906 millones) y BBVA (6.126 millones) se convirtieron en las estrellas nacionales de aquel periodo, todas las compañías del Ibex lograron salvar 2007 con beneficios, aunque inferiores al año anterior en su mayoría.

El tercer máximo en la historia del parque español tuvo lugar una década después, en el año 2017. Aquel año tampoco ninguna de las empresas cotizadas vio pérdidas. Santander lideró el grupo con unas ganancias de 6.619 millones de euros. La siguieron ArcelorMittal (con un beneficio neto de 3.670 millones de euros), BBVA (3.519 millones) e Inditex (3.368 millones).

El beneficio total a lo largo del año 2017 registrado por las 35 compañías del índice fue de 42.997 millones. Hablamos de solo unos 11.000 millones más que lo que acumulan hasta la fecha las 22 empresas que han presentado sus resultados de los nueve primeros meses de 2021.

Grandes protagonistas

El récord que previsiblemente se va a conseguir en 2021 tiene nombres propios. Telefónica se ha coronado como una de las grandes triunfadoras de la temporada de resultados tras ganar entre enero y septiembre 9.335 millones, un beneficio nunca visto en la historia de la compañía. En el mismo periodo de 2020 se embolsó 706 millones de euros, un 1.222% menos, mientras que si se compara con el año previo a las ganancias supone un 422% más, entre enero y septiembre de 2019 ganó 1.787 millones.

Pero la teleco no es la única que está brillando con luz propia esta temporada, las acereras están pisándole los talones. Acerinox gana en el acumulado del año 373 millones de euros, un 1.103% más y para ArcelorMittal, que todavía no ha publicado sus cuentas, los analistas estiman que podría alcanzar los 11.005 millones de euros hasta septiembre. Si el año ya está siendo uno de los mejores que se recuerdan para el sector del acero, todo apunta a que los tres meses restantes serán igual de buenos, sobre todo después de que Europa y Estados Unidos hayan acordado suspender los aranceles sobre esta materia prima. "Buenas noticias para el sector europeo del acero en general y buenas noticias en particular para ArcelorMittal, cuya producción se concentra principalmente en Europa, mientras que Acerinox no se había visto tan afectado", destaca Aránzazu Cortina, analista de Bankinter.

También está siendo el año de las financieras. Santander y BBVA han abandonado las pérdidas registradas en septiembre de 2020 tras ganar 5,849 millones de euros y 3.311 millones respectivamente. CaixaBank se ha embolsado 4.801 millones, un 561% más que en el mismo periodo de 2020, cuando el beneficio se situó en 726 millones. Y el aumento en Sabadell y Bankinter ha sido del 82% y del 61% respectivamente.

