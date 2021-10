González-Bueno (Sabadell): "No vamos a estudiar ni explorar ninguna venta de TSB"

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, descartó este jueves la opción de una venta de la filial británica TSB. El grupo rechazó el pasado fin de semana una oferta por 1.200 millones de euros de The Co-operative Bank, muy por debajo de los 1.700 millones de libras (entonces, 2.300 millones de euros) por la que la entidad la compró. González-Bueno explicó en la rueda de prensa de presentación de resultados del tercer trimestre que fue una oferta "no solicitada" que recibieron por escrito tanto él, como el presidente del grupo, Josep Oliu, y fue respondida por el consejo de administración en línea con la estrategia marcada. "No vamos a estudiar de momento ninguna operación corporativa", recalcó.

González-Bueno destacó que TSB ya aporta el 20% del resultado del grupo y están satisfechos por el desarrollo de la franquicia que está llevando a cabo el equipo gestor británico, liderado por Debbie Crosbie. Asimismo, aseguró que dentro de España, el banco tampoco contempla una fusión ni adquisición de una entidad más pequeña. "El mandato que tenemos es desarrollar nuestra actividad en solitario y hacerlo bien, sacar el banco adelante, mejorar su rentabilidad y la satisfacción de clientes, es a lo que estamos dedicados", aseveró.

Del mismo modo, negó que la entidad tenga la intención de crecer de manera internacional vía digital, modelo que eligieron en el negocio de particulares en México, y que BBVA anunció la semana pasada que escogería para aterrizar en el segmento retail en Italia.

Respecto al ERE, que se ejecutará en el primer trimestre del año que viene y afectará a 1.380 empleados, el consejero delegado justificó que el sector financiero afronta un periodo difícil marcado por los bajos tipos de interés, los altos costes estructurales, el cambio de tendencia de los usuarios en materia de digitalización y los mayores requisitos regulatorios y, frente a este escenario, para llegar a niveles de rentabilidad adecuados solo quedan dos vías: aumentar los ingresos y reducir costes. "Solo con un alza de ingresos no hubiéramos llegado al objetivo planteado", aseguró en referencia a la meta marcada en su plan estratégico para el ROTE del 6% en 2022.

Asimismo, aseguró que el banco no se plantea nuevos ajustes de plantilla, vía ERE, y señaló que está cómodo con su tamaño. "El tamaño del banco es muy bueno en España porque nos permite tener masa crítica sustancial y, al mismo tiempo, capacidad de crecimiento", aseveró.

No ven alza de tipos en 2022

Finalmente, González-Bueno aseguró que la entidad trabaja con un horizonte para el euribor de cara a 2022 similar al actual. No obstante, matizó que hace unos meses el mercado pensaba que el euribor no se iba a mover en seis años y ahora lo adelanta a dos o tres años.