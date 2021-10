Clamor de la banca de inversión por la inseguridad jurídica

Los bancos y fondos de inversión reclaman el establecimiento de un marco regulatorio estable que pasa por la necesidad fundamental de dar marcha atrás las medidas del Real Decreto-ley aprobado en septiembre por el Gobierno para hacer frente a las incesantes subidas del precio de la luz.

Así lo expresaron los representantes de Bank of America, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Lazard, Barclays y SDCL en el encuentro Latest developments and outlook for the Spanish electricity market, organizado este viernes, en el que analizaron y comentaron las perspectivas del mercado eléctrico español.

"Los inversores no estás dispuestos a invertir en España con cambios normativos constantes"

Una de las cuestiones que estuvo en el foco del debate, organizado por Deutsche Bank, fue la inseguridad jurídica generada en el país a raíz de las nuevas medidas, que atenta directamente contra la confianza del inversor. "Los inversores no estás dispuestos a invertir en España con cambios normativos constantes e inseguridad jurídica", advirtió Enrique Namey, director general del banco de inversión Lazard.

El impacto sería especialmente perjudicial para las energías renovables y pondrá en peligro el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea, lo que tendría una repercusión indirecta en el resto de sectores de España, tal y como destacó Maria Garijo de Bank of America. "Se contempla que estas medidas afectarán a más del 20% del porfolio renovables actual de España y fuertemente a las decisiones futuras a corto plazo", explicó Garijo.

Jay Hawthorn, de Barclays, señaló que a medio plazo "serán los propios consumidores los que se vean gravemente afectados por estas medidas que ha adoptado el Gobierno", pues con el tiempo terminarán empeorando la situación anterior.

"España debe ser, como hasta ahora, líder en renovables y es fundamental tener estabilidad regulatoria"

La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ya ha convocado a las eléctricas con el fin de iniciar una ronda de contactos con los máximos responsables de las compañías eléctricas para abordar la situación del mercado energético ante el alza de precios, tras mostrarse dispuesta a retirar el recorte que aprobó en septiembre para el sector si Bruselas toma medidas ante la crisis energética que sacude a Europa ante la subida exponencial del gas.

En la mesa redonda del viernes, Jonathan Maxwell, consejero delegado del fondo de inversión SDCL, mostró su confianza en que el Gobierno dé marcha atrás a las medidas aprobadas y que sea la propia Unión Europea la que lidere las medidas que deben adoptar los países miembros, ya que se trata de un problema que afecta a toda Europa. "España debe ser, como hasta ahora, líder en renovables y es fundamental tener estabilidad regulatoria y seguridad jurídica", reclamó.

Frank Hermelink, director general de Morgan Stanley, apuntó la importancia de que los inversores vean cash flows estables que garanticen sus inversiones a largo plazo. Del mismo modo, resaltó el aumento de los costes de financiación y cierre del grifo de financiación para proyectos renovables.