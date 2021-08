El sector aéreo busca alargar el verano con ofertas ante la rebaja de previsiones

Las aerolíneas y las hoteleras siguen buscando la fórmula que les permita salvar el año. En las últimas semanas, pese a la mejora de los datos de ocupación y movimientos que ha traído consigo agosto, las compañías que operan en el sector turístico se han puesto manos a la obra para captar el mayor número de viajeros posibles para los meses de septiembre y octubre, tratando de alargar el verano lo máximo posible. Este movimiento se produce al mismo tiempo que las previsiones de los analistas sobre el beneficio y las ventas van a la baja y se ven reducidas día a día.

En este sentido, Iberia, aerolínea del Grupo IAG, ha lanzado una campaña para comprar billetes de avión hasta el 13 de septiembre y viajar hasta junio del año que viene. A través de estas promociones, la aerolínea oferta viajes tanto a destinos europeos como a América Latina, una de las regiones en las que opera. Lo mismo ha hecho Air Europa, que en plena operación de compra por parte de la aerolínea de bandera española, ha decidido tratar de rivalizar con una oferta que también busca alargar el verano y cubrir los primeros meses del invierno. Esta misma estrategia la llevó a cabo Ryanair hace unas semanas, con ofertas relámpago para viajar en septiembre y octubre.

Y es que las aerolíneas todavía no verán los números negros este año. De hecho, las previsiones de resultados de los analistas no solo no mejoran, con el paso de las semanas son peores. En este sentido, de acuerdo con los datos de FactSet, IAG cosecharía unas pérdidas de 2.856 millones de euros durante este ejercicio 2021. Esta cifra es sensiblemente peor que la que se estimaba hace apenas un mes, a principios de agosto, cuando calculaban números rojos de 2.638 millones y a la de hace apenas una semana, cuando se estimaba en 2.821 millones. Desde entonces, los vuelos transatlánticos, de los que el conglomerado anglo-español depende en el largo radio, han sufrido más restricciones de las esperadas inicialmente.

Pero IAG no es la única que ha empeorado previsiones de beneficio y de ventas. Lo mismo ha ocurrido con Easyjet o Air France-KLM, que han visto empeorar sus cifras. La firma franco-holandesa volverá a ser una de las más perjudicadas, con un golpe de 3.421 millones de euros, 100 millones más que hace apenas un mes, antes de conocerse los resultados semestrales de la compañía. En el lado contrario, la única que está recibiendo buenas noticias, se encuentra la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair, que ha mejorado sus previsiones, pasando de unos números rojos de 43 millones de euros antes de presentar sus resultados semestrales a los 32 millones de euros que se estima ahora que perderá durante este año.

En cuanto a las ventas, todas las compañías siguen muy por debajo de lo habitual y no volverán a coger velocidad de crucero hasta, al menos el año 2024.

Los hoteles buscan la salida

No solo las aerolíneas buscan alargar el verano a toda cosa, también lo están haciendo las hoteleras que, pese a los buenos datos de ocupación y el alza de precios cosechados durante el mes de agosto, prevén cerrar, en su mayoría, en pérdidas este año, con unas previsiones que siguen ala baja. En este sentido, NH y Meliá, dos de las principales cadenas que operan en nuestro país, prevén seguir en números rojos durante este 2021 y también en 2022. La hotelera que preside Gabriel Escarrer ha activado una campaña con descuentos que llegan al 25% para reservas anteriores al 6 de septiembre y estancias a disfrutar hasta el 31 de octubre. También lo han hecho otras, como Iberostar, Barceló o Palladium. A nivel internacional, compañías como Hyatt seguirán luciendo el rojo en sus balances este año, si bien de cara a 2022 la situación les permitiría, de acuerdo con las previsiones, volver a los números negros.

En el lado de las ventas, las cifras siguen siendo muy inferiores a lo que están acostumbradas como consecuencia del golpe de la Covid-19, que les obligó a tener durante los primeros meses del año gran parte de sus hoteles cerrados como consecuencia de las restricciones de movilidad impuestas por las diferentes administraciones.