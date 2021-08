La vacuna española podrá adaptarse en solo cuatro meses a nuevas cepas

La vacunación contra el Covid-19 sigue avanzando con celeridad en nuestro país, pero también avanza la creación de una nueva vacuna de marca España. La multinacional farmacéutica Hipra, con sede en Girona, anunció esta semana que la vacuna que está desarrollando para el SARS-CoV2 ha sido aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para su ensayo con humanos.

Las claves de esta nueva vacuna, entre otras muchas, radica en que puede "reformarse" ante la aparición de nuevas cepas del virus. El director de la División de Salud Humana de Hipra, Toni Maneu, explicó a elEconomista que "en un período de cuatro meses, más o menos, podríamos readaptar la configuración para luchar contra futuras variantes que puedan surgir del Covid-19".

Esto es un elemento que aporta valor añadido a este nuevo suero que la ministra de Ciencia, Diana Morant, lo calificó en una entrevista para la Cadena Ser como "una vacuna mejorada". En este sentido, la ministra se refiere también a la forma de conservación del fármaco. A diferencia de las que ya están en el mercado, la vacuna de Hipra se podrá conservar entre 2 y 8 grados centígrados.

Para hacernos una idea, el frigorífico de nuestras casas debe estar a una temperatura de entre 4 y 6 ºC, por tanto, esta vacuna "se puede conservar en un frigorífico convencional", apuntan desde la empresa. Este aspecto facilita "su logística y distribución", ya que no es esencial una gran infraestructura para transportarla, por lo que se abaratarán los costes "y podrá tener un precio más reducido que el resto de vacunas", aseguran desde el laboratorio. Aunque todavía no pueden adelantar un precio en concreto ya que no han arrancado con la producción.

Según las previsiones de Hipra, si estos primeros ensayos clínicos del suero español en humanos dan buenos resultados y la AEMPS emite las autorizaciones oportunas, comenzarán con la fabricación de los viales a partir del mes de octubre en sus instalaciones en Girona y cada uno de ellos que salga al mercado contendrá un total de diez dosis para inyectar sin necesidad de mezclarla con algún otro suero para la inoculación.

En las primeras informaciones, la compañía se marcó el objetivo de fabricar 400 millones de dosis durante el año 2022. Pero fuentes de la empresa han informado a elEconomista que esa previsión se duplica y estará en torno a los 600 a 900 millones de viales fabricados en el próximo año, pero con la vista puesta en 2023, cuando esperan cumplir con la cifra de alrededor de 1.2000 millones de dosis puestas en el mercado.

En su desarrollo, los escenarios que se han planteado son dos, explica Maneu. El primero es para que "sirva como un recuerdo, como sucede con la gripe". Este escenario sería para los países que ya están inmunizando. El otro escenario que plantean es el de la inmunidad total con dos dosis, porque "hay países que todavía no están vacunando", recordó el director.

Ensayos en humanos

Estos ensayos arrancarán a mediados del mes de agosto en el Hospital Clínic de Barcelona y en el Hospital Joseph Trueta en Girona con un grupo de voluntarios de entre 18 y 39 años que no hayan pasado la enfermedad o que no hayan recibido ninguna dosis de las otras vacunas disponibles para el Covid-19. Según ha explicado Toni Maneu, en este primer ensayo ya tienen a los 30 candidatos pero que, tras conocerse la noticia de las pruebas, "hemos recibido un aluvión de solicitudes", contó.

Si todo sale según lo esperado, la siguiente fase de ensayos "será ya con miles de personas", para la que se sumarán entre 10 y 15 hospitales de España y han hablado con otros de Portugal e Italia. Maneu vaticina que "en un escenario optimista" el fármaco puede estar en el mercado a comienzos del año 2022.