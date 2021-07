Olga García: "El futuro del crecimiento en Extremadura pasa por las energías renovables y el cambio climático"

José Miguel Arcos Madrid

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga García García,ha destacado que las energías renovables son una gran pata de los fondos en su intervención en la primera mes realizada en la Conferencia de los Fondos Next Generation que se ha realizado esta mañana en Cáceres organizada por elEconomista y patrocinado por Extremadura Avante, Ibercaja e Ingenostrum, que está teniendo lugar en estos momentos en Cáceres. La consejera ha desvelado que en estos momentos a Extremadura ya se han concedido 105 millones de los fondos.

En la mesa han participado igualmente empresas e insituciones extremeñas que han analizado la llegada del dinero europeo: Mario Celdrán, director ejecutivo de Phi4TeCH, Miguel Bernal Carrión, director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Leal, presidente de AEEF, Mónica Tierno, de Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, y Roberto Ledesma, director de la zona territorial Ibercaja Extremadura y Sur.

Olga García, consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, una de las grandes patas de los fondos Next Generation EU y el proyecto estrella de la Junta. Definen tres puntos de crecimiento: transformación digital, sostenibilidad e igualdad de oportunidades, con un crecimiento espectacular. Olga García puso de manifiesto "la relevancia del componente verde en los fondos de recuperación". "La transición ecológica se convierte en el principal eje de a la recuperación, un elemento disruptivo, una nueva palanca de crecimiento".

Para este crecimiento a la mayor crisis en un siglo, la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad habla de "reformas estructurales" gracias la respuesta histórica que plantea Europa. "Los fondos merecen una ejecución inteligente y a la altura del momento", dice García, que además asegura estar viviendo un momento vibrante en su conserjería. "El futuro a corto y medio plazo del crecimiento en Extremadura pasa por las energías renovables, además de la puesta en marcha de mecanismos para hacer frente al cambio climático", dice García. "Estamos desplegando de manera intensa tecnologías fotovoltaicas, y además impulsando el ahorro energético", sentencia.

A largo plazo, Extremadura habla en 2030 con la agenda climática que presentaron este mes de junio. "Los fondos de recuperación llegan en un momento en el que Extremadura está en marcha, por eso los fondos nos suponen una guía para cumplir nuestras políticas y desarrollar nuestras estrategias. Debemos poner en valor el papel inversor de los fondos europeos en nuestra región y su papel de dinamismo para el empleo, así como afrontar el reto demográfico presente en nuestra región", afirma la consejera. "Las tecnologías tradicionales, como la nuclear o hidroeléctrica, han contribuido al crecimiento de Extremadura e incluso podrían haberlo hecho más. Ahora vemos en la energía renovable como una oportunidad de futuro", sentencia rotunda Olga García, que habla del "optimismo" de la llegada de los fondos.

Reparto equitativo y por proyectos, no territorial

Miguel Bernal Carrión es el director general de Extremadura Avante, un grupo de empresas públicas que tiene como objetivo asesorar a empresas extremeñas en sectores productivos emergentes para ayudar a la industrialización. "La Junta de Extremadura tiene una herramienta, Avante, que tiene como objetivo que Extremadura tenga más empresas y mejores en nuestra comunidad. Eso entronca con la oportunidad que se nos da en estos momentos con los fondos europeos". Es un grupo con un alto valor en la región, en palabras de Bernal Carrión, "en 2019, último año de normalidad prepandemica, en Extremadura Avante analizamos proyectos de inversión por valor de 140 millones de euros que pedían la actuación de Extremadura Avante: inversión, suelo industrial, ayuda para internacionalizarse . Pasaron por allí empresas que iban a invertir ese dinero en un año. Hoy en día, tenemos una cartera en análisis de 1588 millones de euros".

"Personalmente me he alegrado muchísimo de que no haya un reparto territorial. No lo va a haber. En Extremadura, en el mes de septiembre comenzamos a ver como otras comunidades comenzaban a crear oficinas para seleccionar proyectos con los fondos que llegaran territorializados. Desde el primero momento aquí tuvimos claro de que no iba a haber territorialización de los fondos y apostamos por que no lo hubiera. Quiero que alguien de Extremadura compita en igualdad de condiciones con un señor de Navarra", dijo el director general de Extremadura Avante, apostando por un reparto por proyectos y criticando la territorialización.

Remarcan la importancia de la llegada del dinero europeo. "Se ha multiplicado por diez el volumen y la intensidad de las inversiones en esta región. Claro que tiene que ver con la oportunidad de los fondos europeos". El director general de Extremadura Avante habla de una decisión "completamente histórica" para Europa "por el volumen de la ayuda y por la mutualización del riesgo, de la deuda". No tiene pelos en la lengua y dice que "Extremadura va a aprovechar esta gran oportunidad"

Los fondos van a ser de gran ayuda a España como país y a Extremadura como región. Habla de realidades, de desarrollo, proyectos e inversión. Todo queda en manos de los extremeños, para Bernal Carrión: "Depende de nosotros aprovechar la llegada de los fondos europeos. De los magníficos empresarios".

Avante actúa de forma diversificada, desde el sector agroalimentario a la energía, los vehículos o el sector servicios. Aun así, Bernal Carrión aboga por una transformación productiva de Extremadura y lo justifica en la industria metálica y química. "Afortunadamente hemos diversificado nuestra producción", dice, para concluir con el "optimismo" que le genera la llegada de los fondos Next Generation EU a Extremadura.

Mario Celdrán, director ejecutivo de Phi4Tech, una empresa castellanomanchega que ha apostado en grande por Extremadura con la creación de la primera fábrica de celdas para baterías de litio gracias a la mina de Cañaveral, así como otro proyecto de Cáceres. Celdrán habla de su apuesta por Extremadura y la oportunidad de los fondos Next Generation. "Vamos a optar a los fondos como actor principal en proyectos del PERTE del coche eléctrico", dice Celdrán, de cara a recibir el maná europeo. Su grupo empresarial se dedica a la investigación de nanomateriales, especialmente los vinculados al almacenamiento. Habla de la coyuntura de la región y dice que "cuando una empresa como nosotros elige un sitio, queremos que haya una agilidad y se reconozca la facilidad en los trámites. Eso es muy relevante".

Comenzaron a desarrolla el proyecto de las celdas de litio antes de la pandemia y remarcan la seriedad y rigurosidad de su empresa. En los fondos y su trabajo ven "un hito muy importante, ya que Extremadura es el mayor productor de litio de Europa". Deben adaptarse y transformarse para competir fuera de la región. "La geopolítica te obliga a integrar la cadena de suministro para competir con productores de corea del sur o china. Se han encarecido los transportes y cuando analizas para hacer un proyecto a largo plazo, porque queremos crear industria, el que esté el litio cerca es un punto a favor muy relevante".

La transformación va ligada a la sostenibilidad. "Elegimos la sostenibilidad del transporte ferroviario, es muy relevante además de tener acceso a los puertos de Lisboa o Huelva", dice, justificando la localización en Extremadura, asegurando que tienen en cuenta "geopolítica, la sostenibilidad y la ubicación del litio". El apoyo extremeño es total para Celdrán: "La comunidad es sincera, porque a este lado quieres claridad y certidumbre para que funcione el proyecto".

La empresa familiar también tiene su representación en el foro organizado por elEconomista. Miguel Ángel Leal, presidente de AEEF (Asociación Extremeña de la Empresa Familiar), otorga mucha importancia a la formación y la reindustrialización, así como la transformación de la región. "El cambio se está haciendo. Represento a 91 socios con más de 300 empresas en la región y tenemos mucho que decir y aportar a la región. En los fondos europeos vemos tienen el mismo espíritu que AEEF: proyectos viables, de calidad, refuerzo de la formación, la adhesión territorial y creación de riqueza en ese territorio. La empresa familia también piensa que es una oportunidad que debemos aprovechar porque no es algo mágico. Tenemos que crear proyectos viables y de calidad a largo plazo", expone Leal, mostrando la opinión de AEEF.

Leal, de AEEF, habla de la necesidad de la concreción para materializar la llegada de los fondos y aprovecharlos, aunque es optimista. "Tenemos una oportunidad única para escribir otra Extremadura, pero hay que materializarlo. Estoy convencido de que se va a aprovechar, pero desde el punto de vista de que hay que trabajarlo", dice en el foro de este periódico. Además, suma a todos sin excepción: "Los grandes proyectos y los pequeños son caminos paralelos que traccionan a toda la región, también la parte vaciada". Fernández Vara, presidente de Extremadura, habló de un espíritu rompedor, y Leal cree que se están cambiando la mentalidad empresarial en Extremadura y pone como ejemplos las exportaciones.

De la agroalimentación al apoyo financiero

Mónica Tierno, directora general Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, como representante del sector agroalimentario habla de la transformación del sector. "Me toca reivindicar el sector agroalimentario y a su vez creo que nos benefician que todos los sectores sean fuertes en la región". Además, reivindica el valor de la agroalimentación, de la que Tierno dice que no ha parado y además "se han adaptado". A Extremadura además dicen aportar "la fijación del territorio en nuestra región con las diversas 15 cooperativas".

"Nuestra agrupación es un centro de transformación importante. Tenemos una gran inversión anual en maquinaria para combinar la tradición del campo con la transformación industrial", dice, hablando de un gran hito de los fondos europeos. Además de la transformación industrial está el cambio climático. La agroalimentación es un sector "vulnerable" que "depende de la meteorología y nos preocupa la incertidumbre que genera el cambio climático, nos genera dudas la provocación y oportunidad de recursos", según la directora general afincada en el Valle del Jerte.

Por supuesto, celebra la llegada de los fondos. "Creemos que son positivos, pero consideramos que el discurso se traduce en cómo aprovechar los recursos". Ellos ya están manos a la obra y tienen "diferentes proyectos que creemos que van a encajar bien con la línea de los fondos y serían positivos llevarlos a cabo". Un de ellos, un gran reto: el de la digitalización: "Vemos como reto la celeridad con la que se va a llevar a cabo, como mediana empresa vemos una dificultad"

Roberto Ledesma, director de zona territorial Ibercaja Extremadura y Sur, habla de la oportunidad del Next Generation. Como banco y sector privado apoyará la inversión durante esta época. "Nuestro propósito como compañía es formar parte de la vida de las personas y las compañías, y así entendemos los fondos europeos. Debemos tener una estrategia de ser facilitadores, ser la solución".

"Con Next Generation tenemos cuatro objetivos, primero informacional en actos como este. En segundo lugar, tenemos que ser de utilidad en actos que creemos que aporten valor añadido e interés. En tercer lugar, transparencia, sentimos que somos un importante actor en Extremadura, pero no podemos entrar en todos los proyectos porque somos una empresa mediana nacional. Por último, rigor", dice Ledesma, representante de la banca en este foro. "Tenemos que intentar ser un actor que ayude a convertirse el proyecto en realidades", sentencia, asegurando el papel que espera tener Ibercaja Extremadura y Sur en el medio plazo.