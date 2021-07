Guilermo Fernández Vara: "Esto no es una 'repartija' de dinero: se accederá a los fondos comunitarios si hay proyectos de país"

"En Extremadura hemos aprendido a no tener complejos y el uso de los fondos Next Generation van a servir para demostrarlo", ha explicado el presidente de la Junta de Extemadura, Guillermo Fernández Vara, en el discurso inaugural de la primera Conferencia Fondos Europeos para la recuperación Next Generation, organizada por elEconomista y patrocinado por Extremadura Avante, Ibercaja e Ingenostrum, que está teniendo lugar en estos momentos en Cáceres.

Unos fondos que, aunque contribuirán al desarrollo de la región y dar un vuelco a la economía con un mayor peso industria, deben servir sobre todo para hacer país en España. "Esto no es una repartija de dinero. Debemos ser muy conscientes de que los fondos comunitarios solo llegarán si hay proyecto de país", matizó Fernández Vara.

Sin embargo, la carrera por los Fondos Next Generation ya ha arrancado y Extremadura está tomando la delantera. "¿Qué se pensaría hace 20 años que una región que ha llegado 150 años tarde a la industrialización sería la primera comunidad de España donde se va a implantar una fábrica de cátodos o semiconductores, o de recuperar una soberanía industrial en productos esenciales como los guantes de neutrinos que se va a instalar en Navalmoral de la Mata?

"No pedir permiso"

Porque, según ha remarcado el presidente de la Junta de Extremadura, "no tienen que pedir permiso". Simplemente no tener miedo y trabajar, ha remarcado un Fernández Vara que ha reiterado hasta la saciedad que los fondos son una oportunidad que España no puede dejar escapar. Una oportunidad que no se limita a recuperar Europa del Brexit, sino para recomponerse de la depresión que se ha generado tras la marcha del Reino Unido o de unas políticas internacionales de las que se ha quedado fuera. "La UE debe reafirmarse, demostrar que sirve para algo?

Pero si los Next Generation son una oportunidad para que la Unión Europea recupera su espacio en el mundo, entre China y Estados Unidos, también los son para España. Pero Fernández Vara ha mostrado su preocupación ante la pelea abierta en el reparto de los fondos, perdiendo de vista la esencia de plan de Resiliencia de fortalecer las economías nacionales. "Los fondos no están para cubrir gastos recurrentes, para los capítulos 1 y 2 de los presupuestos. Han de emplearse en transformar el país y la Unión Europea. Y si esto no lo entendemos, no tendremos nada", ha dicho en referencia a la falta negociación política en que está inmerso el país.

Conferencia de Presidentes

Por ello, el presidente extremeño ha hecho referencia a la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar este viernes en Salamanca. "Además de las diferencias ideológicas, ahora tenemos también las diferencias regionales. Parece que no podemos defender y decir las mismas cosas que los demás, parece que tenemos que discutir", ha dicho. "Caer en grandes debates que solo llevan a la melancolía que no solución los problemas. Estamos en una crisis por no saber qué significa gobernar: diálogo, concordia y negociación".

Y ha vuelto a reiterar que los fondos Next Generation no son una 'repartija' entre las distintas administraciones. Los fondos se irán entregando contra los proyectos ejecutados. Y, ¿qué es eso de cuánto me corresponde a mí?", ha declarado en la Conferencia de elEconomista en Cáceres. "Corresponden a mi país [en referencia a España], y sólo si somos capaces de presentar proyectos de país. Aunque hay gente empeñada en seguir en la 'repartija', y no en lo que le toca a España. Porque -ha comentado- si toca mucho a todos, pero poco a España no habrá país".

Lo que no significa que el presidente de la Junta de Extremadura, no haya defendido los proyectos que ya están en marcha en su comunidad, y que en septiembre u octubre empezarán a concretarse con obras. Unos proyectos que han de servir para dar la vuelta del PIB extremeño con un mayor peso de la industria. Para lo cual, Fernández Vara ha insistido en que su Gobierno, pero también el anterior del PP -ha reconocido- llevan trabajando años.

Un desarrollo industrial que en la región se ha de basar en cuatro grandes pilares, según ha explicado el presidente de la Junta. En primero lugar el sol, que permitirá un gran potencial de energía fotovoltaica que abaratará la factura de las industrias que se instalen en la región, un poderoso imán en opinión de Fernández Vara. Para lo cual, han desarrollado un plan de energía y clima.

El segundo pilar es el agua, pues "la industria necesita agua. Sol, agua y también suelo industrial, pero suelo ya urbanizado y disponible en estos momentos. No todas las comunidades autónomas pueden ofertar parcelas de 70 hectáreas urbanizadas", ha dicho. Y para completar el armazón que ha de sentar las bases industriales de Extremadura, una legislación más favorable con la ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus) que, según ha resaltado, está siendo copiada con otro nombre.

"Todo ello ha permitido que proyectos que tenían Extremadura como tercera o cuarta opción, finalmente se hayan decidido por nuestra comunidad", ha dicho el presidente de Extremadura.

Presidente de Editorial Ecoprensa

El presidente de la Editorial Ecoprensa, Gregorio Peña, ha sido el encargado de presentar al presidente de la Junta de Extremadura. En su discurso ha resaltado el poder mediático del grupo que preside (editora de elEconomista y su web), el primer portal de información económica en castellano cos 12,5 millones de lectores únicos.

Peña ha insistido en la necesidad del desarrollo industrial de la economía española, un sector que el año pasado debería haber alcanzado el 20% del PIB y que sin energía actualmente está en el 11,26%. Y ha recordado que la industria fue el motor del desarrollo de Alemania en los años cincuenta del siglo pasado gracias a las ayudas internacionales. Con tres criterios de ejecución: igualdad en el trato regional, el fomento industrial sobre cualquier otro gasto y una unidad del pueblo alemán.