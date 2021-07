Ahorrar para la jubilación: ¿por dónde empiezo a invertir? Cinco preguntas a tener en cuenta

Con la última reforma de las pensiones todavía en caliente, muchos son los factores que indican que ésta no será, ni mucho menos, la última del sistema público. Es más, el incremento de la esperanza de vida y el descenso de natalidad, junto a las menores cifras de cotización y mayores cifras de desempleo, hacen pensar que más pronto que tarde el sistema se volverá a reformar. "En España estamos disfrutando de un sistema público de pensiones de los más generosos del mundo, por lo que, unido a todos estos factores, la tendencia es a empeorar", muestra Pere Font, asesor financiero de Axa Executive, al que se puede encontrar en la plataforma de asesores de Finect.

Por ello, si no se quiere perder nivel de vida al llegar a la jubilación es inevitable pensar en otras vías de ingresos lejos del sistema público. "Pensar en que cuando ya no podamos trabajar, el estado nos dotará de los ingresos suficientes para llevar una vida digna nos parece muy arriesgado", comparte Santiago Gil, socio fundador de Personal Family Office.

¿A qué edad hay que empezar a ahorrar?

Lo primero que se escucha al oír hablar de jubilación es que cuanto antes se comience a ahorrar mejor. No solo por empezar a establecer una disciplina si no por la magia del interés compuesto, es decir generar rendimientos sobre los beneficios a lo largo del tiempo, lo que termina provocando un efecto multiplicador al tener un capital cada vez mayor. Pero hay que ser conscientes de la realidad del mercado laboral, "en los inicios de la vida laboral, el trabajador suele tener otras prioridades (Independizarse, adquisición de vehículo o vivienda ) a las que suelen destinar el 100% de los ingresos o incluso mas consumiendo vía endeudamiento", señala Santiago Gil.

Además, "lo más habitual es que una persona no se plantee un futuro estable hasta los 35 años, aunque lo cierto es que muchos jóvenes conscientes del grave problema poblacional que tenemos y de las consecuencias económicas derivadas del Covid-19 se han puesto antes manos a la obra con el ahorro", afirma José Manuel Marín, asesor financiero de Fortuna. En todo caso, los expertos aseguran que nunca es tarde para comenzar. Eso sí, cuanto más tarde se empiece, mayor será el esfuerzo que se tenga que realizar.

¿Cuánto ahorrar?

Muchos dirán que no importa la cantidad, si no la disciplina y la constancia en el ahorro. Pero Manuel Marín recuerda una regla financiera que, necesariamente, debe ir en este mismo orden. Al llegar la nómina, primero, se retira un 20% para el ahorro; segundo, se atiende con un 50% los gastos fijos de supervivencia (alquiler o hipoteca, suministros, comida, transporte...); y, por último, el 30% para gastos variables de ocio. "Es necesario un cambio de mentalidad, no se ahorra si sobra después de gastar; sino como decía Robert Kiyosaki primero te tienes que pagar a ti mismo, primero ahorras y adaptas tu nivel de vida con lo que sobra", indica el asesor financiero de Fortuna.

¿Dónde invertir?

Una vez establecida la rutina del ahorro es importante sacar rentabilidad a esa cantidad, sobre todo si el plazo del objetivo es tan largo como la jubilación, ya que cuanto mayor sea el tiempo de inversión, menor es la posibilidad de pérdida de patrimonio.

Pero, ¿dónde invertir? "Con la última reforma, los planes de pensiones han llegado a su particular Finisterre y otras alternativas han cogido fuerza como los PIAS, sialp, unit linked o fondos de inversión", señala José Manuel Marín. Para muestra la entrada de los 10.000 millones de euros más, en relación con 2020, que los fondos de inversión han recibido durante el primer trimestre del año. Eso sí, el asesor advierte que no hay un producto perfecto y que hay que analizar cada alternativa desde la óptica del 'diamante de la inversión': rentabilidad, seguridad, flexibilidad, inflación y fiscalidad.

Gil también opina que los planes de pensiones, aunque es la opción más clásica, hace mucho que dejaron de ser una buena opción, salvo para determinadas circunstancias, pero que, sin duda, con las ultimas limitaciones ya han quedado como una opción residual. Font, sin embargo, no se muestra tan en contra de los planes de pensiones. "Es cierto que la última reforma fiscal les ha restado atractivo, pero no se deben descartar en la planificación de nuestra jubilación", recomienda.

En todo caso, si se quiere flexibilidad Gil apunta a los fondos de inversión, y si se persiguen beneficios fiscales escoger la alternativa de los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), "suelen ser una buena opción para personas jóvenes que inician el ahorro", afirma el experto de Personal Family Office. En todo caso, para la selección de las mejores opciones o realizar una planificación óptima invita a contar con un asesor "al que poder contarle los pormenores de nuestra situación concreta y que nos oriente en la elección". Una idea que también apoya Font, "para poder acertar en la elección debemos recurrir a nuestro asesor financiero de confianza, que nos indicará que inversión es más eficiente para nuestros objetivos, valorando todos los parámetros, perfil de riesgo, plazo de la inversión, volatilidad".

¿Qué nivel de riesgo tomar?

"Según nuestra edad podremos realizar inversiones más volátiles o menos, si el horizonte es a largo plazo, podemos y debemos invertir en estrategias de más riesgo y a medida que nos acercamos a la fecha de rescate del ahorro, debemos ir disminuyendo el riesgo de nuestras inversiones", indica Pere Font.

En todo caso, lo más importante, es estar conforme con la decisión y tomar solo el nivel de riesgo que se es capaz de asumirá. Por muy joven que se sea, si no nos sentimos cómodos con el nivel de riesgo de nuestra cartera cuando el mercado se comporte a la baja las malas decisiones, tomadas en base al miedo y la desconfianza, pueden acentuar la perdida y hacer que, incluso, no se pueda recuperar.

¿En mi banco o fuera?

Una de las dudas a las que muchos ahorradores hacen frente a la hora de comenzar a invertir es sobre si comenzar a hacerlo con su propio banco o fuera. "No conozco ningún banco que ofrezca buen asesoramiento o buenos productos en este tema. Suelen estar mas preocupados de vender lo que les interesa a ellos colocar que lo que suponga una buena alternativa para sus clientes. Sin duda es mejor por otras vías buscando un asesor especialista en este campo", reconoce Gil.

"El negocio principal de los bancos, es la captación de capital lo más barato posible para después prestarlo lo más caro posible, con lo que no esperemos muchas alegrías de nuestro banco de confianza en productos de ahorro", añade Marín. Aun así, lo importante siempre es comparar y estar atento a las comisiones y la rentabilidad de los productos que se contraten sea en la entidad bancaria de toda la vida o fuera de ella.

