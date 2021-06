Massimo Marsili (XPO): "Este año abriremos un macroalmacen de última milla de gran volumen"

XPO es uno de los operadores logísticos más importantes de España y mueve, entre otros, la mercancía de gigantes como Inditex o H&M. Siguiendo su estrategia de crecimiento, la compañía acaba de inaugurar un macrocentro de crossdock en Castellbisbal (Barcelona) en el que los palés entran y salen en menos de 24 horas a través de sus 13.000 metros cuadrados de instalaciones, duplicando el espacio que tenían hasta ahora. Con motivo de la apertura de este nuevo centro en el que trabajan 200 personas, elEconomista ha hablado con el director general de la compañía para el Sur de Europa y Marruecos, Massimo Marsili, sobre los planes de futuro de la firma para los próximos meses.

¿Qué previsiones maneja XPO para este 2021?

No podemos dar un número concreto porque somos una compañía cotizada y tendría repercusiones en el mercado. Pero sí me gustaría compartir una visión clara de crecimiento, es evidente que vamos a crecer por encima del ejercicio 2019. Hemos empezado a superar a ese año en los primeros meses. En 2020 tuvimos una facturación de 776 millones de euros de XPO en España, incluidas todas las áreas, con un crecimiento del 0,8% año sobre año.

¿El crecimiento será a doble dígito o dígito simple?

Creo que va a ser más cercano al dígito simple.

¿Cuáles son las previsiones en apertura de centros?

A día de hoy tenemos una gran capilaridad con 60 centros, tenemos capacidad de poder dar entrega diaria en 24h. Tenemos seis nuevos centros más y puedo anunciar que de aquí a final de año se va a poner en marcha un hub de last mille de grandes dimensiones en Iberia. En él procesaremos toda la mercancía que necesita dos personas, no entramos en paquetería. Al transporte añadimos el montaje y aportamos ese valor añadido. Ya tenemos alguna plataforma de este tipo, pero ahora se va a hacer otra mucho más grande y tecnológica.

En 2020 hicimos más de 4.500 pedidos diarios de última milla de grandes volúmenes, lo que supone triplicar con respecto a 2019. Estamos hablando de cocinas, sofás, televisores...

¿La apertura de este tipo de centros responde a la respuesta de una demanda de vuestros clientes u os adelantáis en función de las previsiones?

Nosotros vimos ya en 2018 que la última milla era una clara oportunidad. Afortunadamente hemos construido un producto muy competitivo en el mercado. Nosotros tenemos clientes del tipo de Emma o MediaMarkt que están creciendo. Estamos viendo una tendencia de que el cliente va en la tienda, mira, y el producto lo compra directamente desde internet. Esto es una tendencia que con el Covid se ha desarrollado.

Nosotros te llevamos la mercancía exactamente cómo tú pides y además le damos valor añadido, la oportunidad de poderlo montar el producto. También permitimos identificar el día y a qué hora te apetece que te llegue.

Han anunciado el aumento de la flota de camiones de GLP para este año, ¿Tenéis previsto introducir algún otro tipo de combustible alternativo?

Nosotros en general nos gusta experimentar, nos gusta poner en marcha oportunidades para ver si efectivamente es una alternativa, pero tiene que ser válida para nuestro cliente. Claramente todo lo que es gas natural licuado es una zona clara y evidente. Sabemos que funciona, por eso que estamos invirtiendo a nivel de compra de más de 200 camiones.

Por otro lado, todo lo que podría ser eléctrico e hidrógeno lo estamos mirando, se está verificando. Pero el eléctrico tiene que ser capaz de desarrollar 160 kilómetros como mínimo, porque es la distancia que hace diariamente un camión de estas características. Por eso creo que el desarrollo del eléctrico necesita un poco más de tiempo para poder ser funcional en esta situación.

Estamos testando en Estados Unidos un camión 100% eléctrico en condiciones reales. Es justo lo que nos gusta hacer. Nosotros somos líder en el mercado y como el líder tenemos el derecho de crear camino. de experimentar caminos. Hablamos de camiones de grandes dimensiones. No son camiones. para la distribución diaria , tienen que tener una autonomía de muchos kilómetros. También necesita una red de recarga amplia.

¿Habéis presentado algún proyecto de estas características a los fondos Next Generation EU?

Nosotros estamos mirando áreas donde los fondos europeos podrían ser interesante para el transporte. A la vez, estamos también trabajando con algunos clientes para mirar más de cerca y poder desarrollar juntos este tipo de proyectos. De momento no puedo dar nombres, pero puedo garantizar que estoy hablando justo aquí en Cataluña con un cliente muy importante, muy importante, para construir juntos algo muy pronto. En cuanto lo cerremos podremos hacerlo público.

Bajo su dirección, además del Sur de Europa, también está Marruecos. ¿Están notando la crisis diplomática con España?

La verdad que no, no estamos notando nada. Nosotros estamos creciendo a doble cifra en Marruecos y la verdad es que estamos particularmente orgullosos porque lideramos el transporte en el país y esta situación no la percibimos como un problema.

Allí utilizamos camiones y transporte marítimo. Es clara la presencia de algunos clientes fundamentales, como Inditex, que nos permite desarrollarnos tanto en camiones como en material marítimo para pasar el Estrecho hacia España y Portugal. .

En los últimos meses se está viendo cómo el puerto de Tánger le está robando tráfico a Algeciras, ¿qué puerto utiliza XPO?

Nosotros tenemos las dos opciones, damos la opción que sea más conveniente para el cliente. Tenemos una presencia muy importante, muy reconocida de XPO Logistics en el mundo del transporte en Marruecos.

La verdad es que Marruecos es una de las satisfacciones más grandes que tenemos, acompañada por todos los productos que operamos en el país. Pero Marruecos es claramente una oportunidad para clientes grandes como Inditex que operan allí.