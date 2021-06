Castellana Properties espera volver a ventas y afluencias pre-Covid este año

Castellana Properties se muestra optimista sobre la evolución de la actividad en los centros comerciales y espera que en el caso de sus activos se recuperen ventas y afluencias precovid este mismo año. Así lo ha asegurado Alfonso Brunet, CEO de la socimi, que es propietaria de 18 inmuebles entre centros y parques comerciales en España.

"En noviembre del año pasado alcanzamos un 85% de afluencias y ventas, por lo que si la pandemia sigue este curso y además se llega a la inmunidad de grupo esperamos poder llegar a niveles los niveles previos al covid bastante rápido, en los próximos meses y antes de que acabe el año", ha explicado el directivo, que destaca que la compañía "ha conseguido superar los retos de una pandemia que amenazaba fuerte el negocio" y "hemos logrado unos resultados muy positivos dadas las circunstancias, logrando incrementar un 5% nuestros ingresos brutos por rentas contractuales recurrentes, que han alcanzado los 58 millones de euros".

Si bien, las bonificaciones que aprobó la socimi a sus inquilinos y la menor valoración de los activos se han dejado notar en el resultado neto al cierre de su año fiscal, en marzo, registrando unas pérdidas de 31,9 millones de euros. Concretamente, el impacto de las bonificaciones temporales a causa de la pandemia asciende 19 millones de euros.

Sin embargo, "estas ayudas nos han permitido mantener la ratio de ocupación de la cartera en niveles cercanos a la plena ocupación y la duración de los contratos en 13,4 años. Así mismo, la ratio de cobro de la compañía se sitúa por encima del 95%", ha explicado Brunet.

Desde la socimi, que está participada por el fondo Vukile, apuntan que el principal impacto en la cuenta ha sido el deterioro en la valoración de sus activos en estos últimos 12 meses del 1,6% a causa del Covid-19 lo que sitúa el valor de la cartera en 987 millones, pero Brunet destaca que pese a haber impactado la crisis sanitaria en la totalidad del ejercicio fiscal, "mantenemos una excelente posición de caja y la compañía es altamente solvente y tiene liquidez".

Nuevos contratos y crecimiento

En el último año la socimi ha firmado 116 operaciones de alquiler, de las cuales 67 corresponden a nuevos contratos y 49 a renovaciones, que han generado un ingreso neto operativo (NOI) adicional de 4,5 millones de euros y ocupan 34.000 m² de superficie, lo que representa el 10% total de la cartera de retail de la compañía. Estas operaciones han incrementado la renta media por metro cuadrado de esos espacios, un 7,52%.

La socimi, pese a la pandemia, sigue adelante con su plan de crecimiento y no descarta nuevas adquisiciones. "Tenemos todo el apoyo de Vukile y quiere seguir haciendo crecer la compañía", asegura Brunet, que no descarta el realizar alguna ampliación de capital, si bien apunta que "los mercados de capitales están siendo prudentes para ver cuando llega el fin de la pandemia y cómo se comportan los activos retail. Ahora mismo están en fase de wait and see". Asimismo, el CEO de la firma asegura que siguen adelante con su intención de dar el salto al Mercado Continuo.

Recientemente la compañía protagonizó la adquisición de un inmueble de oficinas de más de 4.600 m² de SBA que es anexo al centro comercial Los Arcos (Sevilla), en el que va a destinar una inversión de más de 15 millones. Este nuevo espacio formará parte del centro comercial, donde se construirá una nueva zona de ocio y restauración con 12 nuevas marcas.

Lo cierto es que la actividad de la socimi no se ha parado pese a la crisis sanitaria y a lo largo de la pandemia, y siguiendo con los proyectos de reposicionamiento en Los Arcos (Sevilla), El Faro (Badajoz) y Bahía Sur (Cádiz), tras la adquisición de varios espacios a El Corte Inglés, han abierto 51 nuevos establecimientos en estos centros comerciales en los que la firma ha invertido alrededor de 29 millones de euros. En total, estos tres proyectos en los que la compañía ha estado inmersa desde 2019, ocupan una superficie bruta alquilable de cerca de 38.000 m² y ha generado un ingreso neto operativo (NOI) adicional de 3,86 millones de euros.