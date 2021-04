Bruselas toma partido en la revuelta de los desarrolladores contra Apple: le acusa de control del mercado con su App Store

La Comisión Europea ha acusado este viernes a la compañía norteamericana Apple de actuar como "guardián" del acceso a las aplicaciones y abusar de una posición dominante en el mercado de la distribución de música en 'streaming' a través de su tienda online, App Store, una práctica que distorsiona la libre competencia y viola las reglas de la UE. Bruselas actúa después de una denuncia de Spotify, en la que plantea que su aplicación se ha visto relegada si no se usa el sistema de pago de Apple, en línea con la lucha que mantiene Epic Games en EEUU.

La revuelta contra Apple de los desarrolladores de aplicaciones ha cogido nivel institucional. Spotify denunció a Apple por considerar que el sistema de pago del App Store perjudicaba a su aplicación. Apple obliga a utilizar su sistema de pago y se queda generalmente un un 30% de comisión, si es de pago.

Después de dos años, la Comisión Europea se ha puesto en danza y ha planteado una acusación formal por control del mercado al obligar a los desarrolladores a pasar por su sistema de pagos en la aplicación de Apple para vender contenido digital.

"Nuestra conclusión preliminar es que Apple infringe la normativa comunitaria en materia de competencia. AppMusic compite con otros servicios de 'streaming' de música pero Apple cobra comisiones elevadas a sus competidores en su tienda online y les impide informar de otras alternativas de suscripción", ha indicado la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

En un breve mensaje a través de Twitter para anunciar el envío del pliego de cargos a la compañía norteamericana, Vestager ha subrayado que son los consumidores los que "salen perdiendo" por estas prácticas irregulares.

