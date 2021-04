Musk intenta defenderse tras la polémica por un nuevo accidente con muertos de un Tesla sin conductor

Las autoridades federales estadounidenses investigan el accidente que el sábado causó la muerte a dos personas en el condado de Harris (Texas) cuando el vehículo que ocupaban, un Tesla Model S de 2019 que no llevaba a nadie al volante, se empotró a alta velocidad contra un árbol. La noticia hizo que las acciones de Tesla se desplomaran este lunes hasta un 6,5%, antes de cerrar con una caída del 3,4%, a 714,63 dólares.

Según las autoridades locales, nadie conducía el automóvil, que cuenta con un sistema de ayuda a la conducción denominado Autopilot. Los dos fallecidos, de 59 y 69 años de edad, ocupaban el asiento del copiloto y un asiento trasero. Tras el impacto, el vehículo quedó envuelto en llamas. Los bomberos necesitaron varias horas para apagar el incendio.

El Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés), dedicada a la investigación de accidentes en el sistema de transporte del país, señaló hoy en Twitter que había enviado dos investigadores a Harris para que estudien el accidente. "La investigación de NTSB se concentrará en la operación del vehículo y el incendio posterior al impacto", añadió la agencia federal.

No es el primer accidente de este tipo con un vehículo de Tesla. En mayo de 2019, NTSB reveló que el Autopilot de un Tesla Model 3 que se estrelló en marzo de ese año en Florida, causando la muerte a su conductor, estaba activado en el momento del accidente. Además del accidente de Florida, los vehículos de Tesla con el Autopilot activado han sufrido otros dos accidentes mortales en Estados Unidos.

El fundador y CEO de Tesla, Elon Musk, ha salido al paso de las acusaciones desviando la culpa y exonerando a su compañía. En un 'tuit, Musk ha dicho que los datos a los que ha accedido la empresa indican que el vehículo no tenía habilitado el piloto automático en el momento del percance.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!



Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.



Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.