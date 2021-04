Hacia una mayor flexibilidad laboral: la 'startup' Revolut permitirá a sus empleados trabajar dos meses al año desde otro país

La flexibilidad laboral que impuso la pandemia desde su estallido ha acabado como opción real que ya se moldea en los mayores centros de negocios del mundo y que cada día abraza un mayor número de compañías. Revolut, una de las startups más valoradas de Europa, ha anunciado que permitirá a sus empleados trabajar durante dos meses al año desde otro país.

Los 2.000 empleados de Revolut podrán acceder a esta medida tan pronto como las restricciones de viajes por el coronavirus se relajen, según ha informado Bloomberg.

El teletrabajo ha llegado para quedarse, y los trabajadores apoyan las opciones mixtas, que combinen días en la oficina con otras jornadas de trabajo en casa. Por ejemplo, en Revolut, una encuesta interna reveló que sólo el 2% de los empleados prefería una vuelta estricta a las oficinas, frente a un 36% que elegiría la opción en remoto de modo continuo y un 56% en defensa de medidas híbridas con teletrabajo entre dos y cuatro días semanales.

Actualmente, Revolut concede flexibilidad para trabajar desde casa a la mayoría de su plantilla, que puede elegir entre acudir entre uno y cinco días a la semana a trabajar en sus sedes.

No se trata únicamente de compañías con perfil más innovador. La adopción más o menos permanente del teletrabajo se está notando en los mayores centros de actividad económica del mundo, como Nueva York, cuyas oficinas se están vaciando, moldeando un Manhattan totalmente distinto al que hemos conocido en las últimas décadas.

Firmas veteranas como JP Morgan, Salesforce o PricewaterhouseCoopers han puesto en alquiler sus mayores oficinas como paso previo a su abandono definitivo.

Los grandes empleadores neoyorquinos esperan que algo más de la mitad de sus plantillas continúen trabajando de forma remota en el futuro, al menos durante parte de su jornada, según una encuesta publicada en marzo por The Partnership for New York City, una coalición que reúne a muchos de los grandes negocios instalados en la ciudad.