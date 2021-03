Atresmedia 'golea' a Mediaset en el pago con el cuádruple de abonados

Telecinco va a cerrar marzo líder indiscutible de audiencia gracias a la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, que ronda el 30% de share y ha generado un efecto arrastre en gran parte de la programación de la cadena, que se está alimentando del drama de La más grande. Este éxito dejará a Antena 3 y Atresmedia en segunda posición con unos datos muy similares a los de febrero, que le permitieron batir a la cadena de Fuencarral con un canal menos. La ajustada pelea por la audiencia en el abierto no tiene su reflejo en la televisión de pago, donde la cadena de Planeta es líder indiscutible gracias a su apuesta por los contenidos propios y exclusivos, tanto en ficción como en programas.

Así, según los últimos datos disponibles, la plataforma de pago de Atresmedia tiene el cuádruple de abonados que la de Mediaset, que ha ido perdiendo suscriptores a lo largo de 2020 mientras que su eterno rival no ha dejado de crecer. En concreto, Atresplayer Premium llegó al 31 de diciembre con 452.097 abonados, 3,2 veces más que en mismo mes de 2019, y Mitele Plus "ha cerrado el año con cerca de 110.000 suscriptores", tal y como la cadena señala en sus cuentas.

La cifra supone un descenso del 39% respecto de los 180.242 suscriptores que alcanzó en agosto, "su récord absoluto", tras la finalización de las competiciones de fútbol. En este punto, el grupo que dirige Paolo Vasile señala que en agosto y septiembre la suscripción básica a la plataforma de pago, que no incluía el fútbol y cuesta 2,5 euros al mes, ganó 23.000 abonados, mientras que Mitele Internacional tuvo 15.000 usuarios.

Mediaset, que ha renunciado a volver a pujar por el deporte rey por lo difícil que es rentabilizar la inversión, ha acelerado la apuesta por los contenidos propios y exclusivos para aumentar su base de abonados. Es decir, está siguiendo los pasos de Atresmedia, que desde un primer un momento jugó con mucho éxito la carta de la ficción de calidad, los programas de entretenimiento y los preestrenos.

Fuentes del sector explican que el fuerte crecimiento de Atresplayer Premium, que cuesta 3,99 euros al mes, responde a la emisión de series como La Veneno o el reencuentro de Física o Química, que se tradujo en un fuerte incremento de la base de abonados, muy por encima de las previsiones más optimistas de la cadena de Planeta. Así, se espera que las cifras a cierre de marzo muestren un descenso, aunque no será muy pronunciado, y las cifras seguirán batiendo las estimaciones del plan de negocio.

Atresmedia está invirtiendo mucho más en su plataforma de pago que Mediaset y el domingo estrenó Alba, el remake de la telenovela turca Fatmagül, y en breve colgarán La Cocinera de Castamar, la cuarta temporada de Luimelia, la segunda de By Ana Milán, y Cardo, la nueva obra de Los Javis. Estas tres últimas series no se verán en el abierto. Mediaset ha incorporado un canal de deportes de contacto, preestrenó dos telenovelas y un reality, que no ha tenido mucho éxito.

Problemas con la publicidad

Tanto Atremesdia como Mediaset, que son las únicas que publican datos de abonados obligadas por la CNMC, lanzaron sus teles de pago a finales de 2019, coincidiendo con el boom de las plataformas online en España, un mercado que ha abierto Netflix. La entrada en este mercado, del que la dueña de Telecinco renegó en un primer momento, forma parte de los planes de diversificación puestos en marcha por las cadenas para compensar la caída de la publicidad y adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores. Según Infoadex, la inversión publicitaria en la televisión ha retrocedido un 25% en febrero, a los 115,6 millones. Otra vía de diversificación iniciada por Atresmedia fue la venta de series a las plataformas, camino que también ha seguido Mediaset.