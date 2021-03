Por qué el tándem Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche es perfecto para su próximo éxito empresarial: así es el 'goxismo'

Yago Gantes Madrid

Cristina Pedroche ha sido foco de críticas en las redes sociales por un viaje al País Vasco que realizó el pasado fin de semana. Una estancia que a pesar de los reproches, a raíz de las restricciones de movilidad del puente, estaba justificada porque acompañó a su socio y pareja, Dabiz Muñoz, a un evento culinario organizado por el Basque Culinary Center. Una cita que sirvió para saber un poco más de Goxo, la nueva línea empresarial con la que la pareja lo tiene todo para alcanzar un nuevo éxito profesional tras un año complejo.

El sector de la hostelería ha sido uno de los más perjudicados por la pandemia del coronavirus. Unos daños que también han llegado hasta los restaurantes de alta gastronomía, como son los establecimientos con estrella Michelín, por una alta dependencia del visitante internacional. Incluso, algunos de ellos cerraron como son Punto MX y 99 Sushi KO en Madrid, Zaranda en Mallorca o el Zalacaín.

Los propios Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche sufrieron la maltrecha situación económica que está dejando el coronavirus en la hostelería. Así, se vieron obligados a cerrar su restaurante StreetXO, en Londres, tras cuatro años después de su inauguración. Sin embargo, el chef y la presentadora mantienen las tres estrellas del buque insignia de la compañía, DiverXO, el restaurante StreetXO Madrid y han puesto en marcha en plena pandemia la marca Goxo, con la que afrontar un nuevo horizonte empresarial del que obtener un importante éxito económico.

El futuro de Dabiz Muñoz fuera de la alta cocina: qué es el goxismo ilustrado

La intervención de Dabiz Muñoz en 'Diálogos de la cocina', el evento que originó las críticas a Cristina Pedroche y que estaba organizado por Mugaritz, Euro-Toques y Basque Culinary Center, estuvo protagonizada en una parte por los futuros proyectos empresariales del cocinero. Uno de ellos es el de centrarse en hacer crecer Goxo, que estrenó durante el pasado año y que consiste en una oferta gastronómica cuidada pero desenfada que llega al salón de casa a través de Glovo, aunque también acercó a los clientes a través de foodtrucks o un Roscón de Reyes que llegó a toda España a través de El Corte Inglés.

"Me he tirado muchos años haciendo solo un tipo de cocina. Ahora, me siento un cocinero total que necesita hacer muchas más cosas, para recobrar mi ilusión en DiverXO. Soy muy feliz haciendo arroz en paella, chuleta a brasa, lentejas estofadas, un plato de DiverXO, un perrito, un roscón Necesito hacer todo esto, cocinar de todas estas cosas, para hacer mi mejor versión", explicó el chef al colega Andoni Luis Aduriz. "Me dices hace año y medio que voy a hacer una marca como Goxo y no me lo creo, no me apetecía. Ahora, me divierte y me ha hecho coger con más ganas el 'mundo DiverXO".

Dabiz Muñoz sigue los pasos de Dani García

El paso que ha dado Dabiz Muñoz no es nuevo en el mundo de la alta cocina. Está el ejemplo paradigmático de Dani García, que convirtió su restaurante de tres estrellas Michelin en un Steak House. Sin embargo, cada vez es más frecuente que los chef de la esfera Michelin se lacen a crear segundas marcas de restauración más cercanas a la población en cuanto sabores, recetas y precios; o a apadrinar productos alimenticios que nada tienen que ver con la alta gastronomía. Así, el menú de Goxo destaca por platos como la lasaña, los tacos de costilla o una tarta de queso que lleva la firma de Cristina Pedroche.

Este camino que ha emprendido la cocina de Dabiz Muñoz a estar más cerca de la calle y la población general, alejándose del pedestal que dan las estrellas Michelin, no podría tener mejor compañera de viaje que Cristina Pedroche. Ambos representan el dinero y el éxito profesional, pero han sabido mantener a través de sus redes sociales y apariciones públicas una imagen de 'chicos normales', lo que les hace estar cerca del nuevo público al que se dirige Goxo.

Un antecedente que hace prever el éxito que puede esperar a Goxo fue el bautizado 'Pedrochef', una serie de vídeos para redes sociales que Cristina Pedroche puso en marcha en 2018 donde cocinaba junto a Dabiz Muñoz. Además, la presentadora ha sido la imagen desde hace varios años de eventos relacionados con la cocina.