Dani García: "Mi objetivo es llevar la cocina andaluza por el mundo, hacer espetos en Londres o en Nueva York"

El chef malagueño Dani García, que cuenta con tres estrellas Michelin, confiesa que tras haber alcanzado ese hito su objetivo es "llevar la cocina andaluza por todo el mundo" para acercarla a la mayor cantidad de gente posible, después de anunciar su intención de cerrar su restaurante gastronómico de Marbella para transformarlo en un 'Steak House' que vendrá cargado de "muchas sorpresas".

"Mi objetivo es probablemente llevar la cocina andaluza por el mundo, ser capaz de hacer unos espetos en Londres, en París o en Nueva York, por ejemplo. Acercar la cocina que hacemos a todo el mundo", ha señalado García en declaraciones a Europa Press.

Dani García se encuentra inmerso en "muchísimos" proyectos, ya que el Grupo Dani García, que cuenta con siete locales con conceptos y formatos muy diferentes, irá creciendo a lo largo de este año con la apertura de 'Bibo', que cuenta ya con dos restaurantes en Marbella y Madrid, en Tarifa, que estará ubicado en la playa de Valdevaqueros, y en Doha (Qatar), al que se unirá el desembarco de 'Lobito de Mar' en Madrid. "Además, tenemos la incursión en el nuevo restaurante del Four Seasons de Madrid, así que estoy encantado de la vida", ha confesado.

El chef marbellí ha adelantado el concepto gastronómico que estará en el Four Seasons en la Plaza de Canalejas de Madrid. "Será un formato intermedio, no llega a ser alta cocina, pero no será Bibo, aunque sí que tiene un poco de nuestra esencia. Creo que contará con platos del tres estrellas Michelin, pero en un entorno mucho más casual", ha señalado.

Dani García sorprendió a las pocas semanas de recibir la tercera estrella Michelin con la noticia del cierre de su restaurante gastronómico, que está ubicado en el hotel Puente Romano en Marbella y que está previsto para noviembre.

"La decisión es por muchos motivos, uno de ellos es por poder ver la vida de otra manera, descansar y estar más cerca de mi hija y respirar un poco y precisamente este año, que es el más intenso de mi vida. También soy consciente de que estamos solapando el presente con lo que va a ser el futuro. Entonces, cuando cierre de verdad que será en noviembre o así, ya la cosa será otra y respiraré de otra manera", ha explicado a Europa Press.

Giro al concepto

Lo que sí tiene claro el chef marbellí, que se ha aliado con McDonald's para crear hamburguesas 'gourmet' con la línea Signature Collection, es que el concepto será totalmente diferente al gastronómico actual.

"Será un modelo 'Steak House', un restaurante de carne, pero que tiene muchas sorpresas. No es el restaurante de carne que probablemente tengamos en la cabeza, porque lo importante es ir refrescando los modelos tradicionales como es el caso de 'Lobito de Mar'. No tiene nada que ver con lo que la gente tiene en la cabeza de que un 'Steak House' es un chuletón o un entrecot, va mucho más allá de eso", ha subrayado.