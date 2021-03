Vueling ultima un plan de transformación para bajar todos los costes

El nuevo presidente de Vueling, Marco Sansavini, ultima un plan de transformación de 18 puntos para adaptar el tamaño y la estructura de costes de la compañía a largo plazo y, así, hacer frente a una nueva realidad marcada por la reducción de los viajes de negocios, la crisis económica, la fuerte competencia de compañías rescatadas (Air France y Lufthansa) y el reto de devolver la deuda generada durante la pandemia para sobrevivir al cierre de la actividad.

"Hemos de ser capaces de adaptar nuestro tamaño al nivel de la demanda, no sólo de forma temporal y coyuntural sino a largo plazo y estructuralmente. Hemos de ser lo suficientemente flexibles no solo para reducir nuestros costes en línea con la demanda como hemos hecho hasta ahora, sino también para incrementar nuestra capacidad en el momento en que se levanten las restricciones y se pueda volver a volar", ha asegurado Sansavini a la plantilla tras presentar el proyecto Vueling Transform.

"Hemos de ser capaces de adaptar nuestro tamaño al nivel de la demanda, no sólo de forma temporal y coyuntural sino a largo plazo y estructuralmente", asegura Sansavini

En este punto, el alto ejecutivo ha trasmitido que a la vuelta de verano se pondrá en marcha la reestructuración que afectará a todas las áreas de la empresa, desde ventas, hasta personal, pasando por el mantenimiento, la gestión del handling y la red de bases. Así, diez de los 18 puntos que se activarán "en los próximos meses" se concentran en "reducir el coste por asiento ofertado" (CASK) revisando el modelo de propiedad de la flota, la red de bases (se cerrarán las no rentables y habrá más temporales) y robusteciendo las operaciones y la red de destinos, que no será la misma que antes de la pandemia.

En este punto, a corto plazo, la aerolínea tiene previsto continuar tirando de los ERTEs para mantener los costes laborales a raya, mientras que a largo plazo va a "definir medidas estructurales para asegurar la competitividad una vez la demanda se estabilice". La compañía no ha dado más detalles al respecto y asegura que "no hay nada definido todavía", mientras que fuentes conocedoras de los planes señalan que se apuesta por volver a la estacionalidad en los contratos y que no se descarta que se ponga en marcha un ERE. "Se va dar la vuelta a la compañía como a un calcetín. No es descabellado pensar que no se volverán a ver las mismas frecuencias en determinados destinos ya que la demanda puede cambiar", explican fuentes cercanas al grupo.

Por su parte, fuentes de Vueling aseguran que no hay planes para reducir la flota de forma permanente, aunque tienen 30 aviones aparcados en Ciudad Real, lo que implica que no está previsto que vuelvan a operar en el corto plazo. El gran objetivo de Vueling es volar con una media de 80 aviones en verano, si todo va bien. La aerolínea catalana tiene una flota de 120 aviones y ahora vuela con 17.

Crecer en la adversidad

En cuanto a la parte de los ingresos, la dirección tiene la mirada puesta en acelerar la digitalización y potenciar los ingresos extra (ancillaries), buscando un mayor equilibrio en los precios de los billetes y la facturación por la venta de servicios complementarios. En este punto, cabe señalar que la aerolínea planteó cobrar por la maleta de mano hace unos meses.

"Necesitamos transformar la compañía para hacerla más competitiva y eficiente, con un equipo humano cohesionado que sea capaz de generar unos clientes satisfechos", ha reiterado Sansavini.

Vueling Transform es un plan que la firma de IAG quiere poner en marcha a medio plazo puesto que se descarta recuperar los niveles de actividad previos a la crisis antes de 2024. Así, mientras se escribe la letra pequeña de los 18 puntos, la aerolínea catalana se posiciona para aprovechar cualquier ventana para aumentar la actividad. Por ejemplo, ha abierto rutas con los países nórdicos desde Barcelona para aprovechar el hueco que ha dejado Norwegian y va a lanzar vuelos directos entre Mallorca y Alemania en Semana Santa (28 marzo y 11 de abril) aprovechando que el Gobierno de Angela Merkel ha quitado a las islas baleares de la lista de destinos peligrosos.

Vueling señala que cuenta con muchas ventajas para registrar recuperación más rápida en el corto plazo ya que los viajes de placer intraeuropeos se activarán mucho antes que los de negocios o los de largo radio.