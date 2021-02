París ignora a Alstom y da por firmado el macrocontrato de CAF y Bombardier

La relación entre Alstom y sus clientes más importantes, SNCF y Administración Autónoma de Transportes Parisinos (RATP), es cada vez más tensa. Tras amenazar con llevar al fabricante francés ante los tribunales por retirar la oferta que Bombardier había realizado en consorcio con CAF para el suministro de 146 trenes de cercanías por 2.560 millones, los operadores han decidido tomar el camino de en medio y dar por firmado el macrocontrato ignorando de plano los deseos del nuevo dueño de la compañía canadiense.

"RATP, SNCF Voyageurs e Ile-de-France Mobilités ha reafirmado su determinación de ejecutar este contrato. Dado que la decisión de Alstom de retirar la oferta final de Bombardier es irregular, y el consorcio sigue plenamente comprometido se ha decidido firmar el contrato y comunicárselo a Bombardier-CAF", explican en un comunicado.

En este punto, alegan que como Alstom se ha retirado de los recursos que interpuso ante la justicia, no han visto más obstáculos para firmar el contrato de renovación de flota adjudicado a consorcio hispano canadiense y darlo por iniciado. "RATP-SNCF Voyageurs desea ahora contar con la plena participación del consorcio en la ejecución de este contrato y espera recibir a los fabricantes la próxima semana para preparar la implementación del programa", señala en un comunicado ignorando el movimiento de Alstom, que no quiere asumir el compromiso de Bombardier alegando que la oferta presentada "es inviable".

"Analizamos la oferta técnica y financieramente y llegamos a la conclusión de que no era viable. Mi responsabilidad como líder empresarial es no embarcar al grupo en una aventura que no puede coronarse con el éxito. Por lo tanto, tomé esta decisión, que tuvo graves consecuencias para Alstom y para nuestras relaciones con RATP", señala Henri Poupart-Lafarge, presidente de Alstom, en una entrevista con Le Figaró publicada el jueves. Su oferta tenía un presupuesto 600 millones más elevado.

Tras este movimiento, que no cierra la vía judicial, la pelota está en el tejado del fabricante francés, que tendrá que decidir si asume los compromisos de la canadiense o tensa más cuerda con París llegando a romper el acuerdo que la autoridad ahora da por cerrado y activado. En este punto, si no se cumplen los hitos el macrocontrato, Alstom podría tener que asumir las penalizaciones de no entregar los trenes M120 llamador a renovar la flota de la linea RER B, que une el centro de París con el aeropuerto Charles de Gaulle.

Por su parte, la compañía que preside Andrés Arizkorreta se ha limitado a reiterar su voluntad de "llevar a cabo el contrato" y cumplir con la oferta presentada. Así, a la espera de ver qué sucede CAF podría tener problemas de capacidad industrial para, en su caso, ejecutar el contrato en solitario en los plazos y la condiciones ofertadas.

Así, RATP se inclina porque se cumpla lo pactado y ha reiterado en más de una ocasión que la oferta en firme no contempla renegociación de los términos y ha acusado a la gala de llevar a cabo una "guerra de guerrillas" para boicotear el contrato desde finales de 2020, cuando presentó recursos por supuestas irregularidades.

Poupart-Lafarge, que no ha dudado en reiterar que existen irregularidades que deberían haber anulado la oferta del consorcio hispano canadiense y ha arremetido contra CAF, empresa con la que parece que no tiene ninguna gana de llevar a cabo un contrato de este calibre, no ha respondido todavía al movimiento de los operadores ferroviarios, que retan al gigante y da n un giro inesperado al conflicto.