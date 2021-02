Alstom deja en el aire el macrocontrato de CAF al retirar la oferta de Bombardier

La entrada triunfal de CAF en París con un macrocontrato de 2.560 millones de euros bajo el brazo se tambalea. Alstom, que culminó la compra de Bombardier el pasado 29 de enero, retiró ayer la oferta que la firma canadiense había presentado en consorcio con el fabricante español para el suministro de 146 trenes por "inviable". Una decisión que ha creado malestar en la Administración Autónoma de Transportes Parisinos (RATP), SNCF y CAF, y que acabará en los tribunales.

"Analizamos la oferta técnica y financieramente y llegamos a la conclusión de que no era viable. Mi responsabilidad como líder empresarial es no embarcar al grupo en una aventura que no puede coronarse con el éxito. Por lo tanto, tomé esta decisión, que tuvo graves consecuencias para Alstom y para nuestras relaciones con RATP", señala Henri Poupart-Lafarge, presidente de Alstom, en una entrevista con Le Figaró publicada ayer. La oferta del fabricante galo era unos 600 millones de euros mayor.

"Analizamos la oferta técnica y financieramente y llegamos a la conclusión de que no era viable. Mi responsabilidad es no embarcar al grupo en una aventura que no puede coronarse con el éxito", asegura Poupart-Lafarge

Unas horas después de hacerse públicas estas declaraciones, RATP y SNCF criticaron "enérgicamente" la decisión y anunciaron acciones legales contra el gigante francés, que ha sido casi su único proveedor de material rodante a lo largo de la historia. "El consorcio RATP SNCF Voyageurs esta listo para iniciar todas las acciones legales contra Alstom-Bombardier, dado el compromiso asumido por el consorcio Bombardier- CAF al presentar la oferta en firme", asegura el operador de los cercanías parisinos, perteneciente a Ile de France, en una nota de prensa.

La compañía que preside Andrés Arizkorreta se ha limitado a reiterar su voluntad de "llevar a cabo el contrato" y cumplir con la oferta presentada, cuyo futuro está más que en el aire. Así, a la espera de ver qué sucede en la vía judicial, no se sabe si París podría optar por repetir el concurso o dejarlo sólo en manos de CAF, que podría tener problemas de capacidad industrial para ejecutarlo en los plazos y la condiciones ofertadas. El contrato, adjudicado a mediados de enero, se tendría que haber firmado el 25 del mes pasado, pero Alstom lo paralizó.

"El consorcio RATP SNCF Voyageurs esta listo para iniciar todas las acciones legales contra Alstom-Bombardier", asegura el operador

De momento, parece que RATP se inclina porque se cumpla lo pactado ya que ha insistido en que el pasado cuatro de enero el consorcio hispano canadiense firmó la última oferta para la renovación de los trenes de la línea RER B, que une el centro de París y Charles de Gaulle, comprometiéndose a ejecutarla en caso de adjudicación y que Alstom se tiene que hacer cargo de todos los contratos y compromisos de Bombardier al adquirirla. Asimismo, señala que la oferta en firme no contempla renegociación de los términos y ha acusado a la gala de llevar a cabo una "guerra de guerrillas" para boicotear el contrato desde finales de 2020, cuando presentó recursos por supuestas irregularidades.

"Estamos sorprendidos por la retirada de la oferta por parte de Alstom-Bombardier justo un día antes de que se celebre la audiencia ante el Tribunal Administrativo que supuestamente, a petición de Alstom, se pronunciaría sobre la viabilidad de la oferta, sobre la base de los documentos presentados", señalan el gestor parisino y el operador ferroviario francés.

En este punto, Poupart-Lafarge no ha dudado en reiterar que existen irregularidades que deberían haber anulado la oferta del consorcio hispano canadiense y ha arremetido contra CAF, empresa con la que parece que no tiene ninguna gana de llevar a cabo un contrato de este calibre.

"Encontramos irregularidades que deberían haber descalificado esta oferta. El ancho de los trenes propuestos no cumple con los estándares y los bogies que plantea CAF nunca se han ofrecido", dice Alstom

"Encontramos irregularidades que deberían haber descalificado esta oferta. Por ejemplo, el ancho de los trenes propuestos no cumple con los estándares y los bogies que plantea CAF nunca se han ofrecido. CAF ya ha tenido problemas con el desarrollo de nuevos", ha asegurado haciendo referencia a unos problemas que las empresas tuvieron en Brasil con un contrato pequeño y que, según fuentes del mercado, no tiene nada que ver con la capacidad del fabricante español de trabajar en consorcio o producir bogies.

En este punto, los analistas de Renta 4 han apuntado a que no es buena idea llevar a cabo un proyecto de semejante magnitud con un socio nuevo con el que no se ha pactado nada y que ya ha mostrado una fuerte animadversión tanto por el proyecto como por las capacidades de CAF, que hace poco descartó comprar la planta de Alstom de Reicsoffen, una desinversión que tiene que hacer antes de julio para cumplir con las condiciones de Competencia para la compra de Bombardier.