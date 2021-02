Crecen las restricciones: El Gobierno veta los vuelos desde Brasil y Sudáfrica

Las restricciones a la movilidad internacional crecen poco a poco confirmando un primer trimestre bajo mínimos en el sector aéreo. Tras prorrogar hasta el 16 de febrero el veto a los aviones y barcos desde Reino Unido y decretarse el cierre de la frontera con Portugal, el Gobierno ha reforzado las restricciones de entrada a España por vía aérea y marítima desde Brasil y Sudáfrica, donde se han detectado nuevas cepas del coronavirus.

El Ministerio de Sanidad ha aprobado el cierre parcial de los aeropuertos (Barajas y El Prat) a estos vuelos después de que la Comunidad de Madrid lo solicitara por escrito ante el rápido auge de los contagios y las sospechas de que las cepas ya podrían haber entrado en nuestro país.

Las limitaciones se aprueban hasta el 17 de febrero pero ya se abre la puerta a prorrogarlas

Las restricciones aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que entrarán en vigor mañana y se extenderán hasta el 17 de febrero, no permiten la entrada en el país de turistas provenientes de esos dos países, sean o no residentes. Así, "solo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas, sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español", recoge la nota de prensa publicada por el Ministerio que ahora dirige Darias.

La medida se podrá prorrogar en función de la evolución de la pandemia, que se agrava pese a las restricciones a la movilidad, el cierre de los bares y el uso obligatorio de la mascarilla. En este punto, el Gobierno ya ha advertido que es muy difícil que haya "una movilidad normalizada" en Semana Santa por lo que seguramente que las limitaciones se mantendrán e, incluso, crecerán. Así, cabe recordar, que las aerolíneas ya la dan más que por cancelada y temen por el verano.

Las nuevas restricciones afectan de lleno a las aerolíneas españolas en el caso de Brasil, ya que tanto Iberia como Air Europa habían recuperado algunos vuelos con el país sudamericano. Según los datos publicados por Aena, se movieron 308.164 viajeros entre España y Brasil en 2020, un 73% menos que en 2019. Sólo en diciembre, el tráfico fue de 19.181 pasajeros, un 80% menos. Las restricciones con Sudáfrica no afectan directamente porque no hay vuelos directos con el país desde que Iberia suspendió la ruta a Johannesburgo en septiembre de 2019 por falta de rentabilidad. Era la tercera vez que lo intentaba.

Las aerolíneas piden pasaportes sanitarios para reestablecer con seguridad la movilidad

Sin embargo, el cierre de la frontera con Portugal y Reino Unido a los traslados esenciales o sólo de ciudadanos ahoga más a las aerolíneas y aeropuertos que operan en España y que instan a los Gobiernos de la UE a que pongan en marcha medidas que permitan reactivar la movilidad con seguridad, como con la implantación de un pasaporte sanitario y la exigencia de test para entrar en los países. Aena ha adjudicado espacios para abrir laboratorios de test de covid en Barajas y El Prat, entre otros, pero de momento no parece que estas medidas de control sean suficientes.

Y es que, Reino Unido es el principal foco de tráfico aéreo de España y Portugal es un destino importante. En 2020, se movieron 8,25 millones de pasajeros entre las islas británicas y nuestro país, un 81,6% menos, y 1,43 millones de viajeros con el país vecino, donde la pandemia está causando estragos en el sistema sanitario y ya han solicitado ayuda internacional.

En el caso de Portugal no se podrá cruzar la frontera terrestre excepto en algunos supuestos tasados, por pasos específicos habilitados para el control y en determinados horarios.